Россия заявила в ООН, что не прекратит войну

По его словам, «завершению конфликта препятствует нарушение Киевом моратория на удары по энергообъектам»: «В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе».

Прекращение огня между Россией и Украиной «пока нереалистично». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

За последние дни Россия продолжила наносить удары по территории Украины, включая ракетные атаки и обстрелы с использованием беспилотников.

16 апреля 2025 года Россия осуществила массированную атаку на город Днепр с использованием дронов. В результате атаки погибли несколько человек, включая ребенка, а также были повреждены жилые дома и инфраструктура.

13 апреля 2025 года в городе Сумы произошел ракетный обстрел, в результате которого, по данным украинских властей, погибло не менее 35 человек, включая двоих детей, и более 100 получили ранения. Удар пришелся по городскому автобусу и жилым кварталам, что вызвало значительные разрушения.

Вечером 4 апреля российские войска нанесли ракетный удар баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетным боеприпасом по жилому микрорайону Кривого Рога. Удар пришелся на густонаселенный район рядом с детской площадкой, рестораном и жилыми домами. По данным украинских властей, погибли 18 человек, включая 9 детей, и 75 человек получили ранения, из них 12 детей. Среди жертв — трехлетний мальчик и женщина, погибшая, защищая своего сына. Повреждены 44 многоквартирных и 23 частных дома, 8 образовательных и культурных учреждений, 26 объектов бизнеса, административное здание и десятки автомобилей.