Сенсационные подробности военного плана Нетаньяху против Ирана. Почему отказался Трамп?

Как уже сообщалось, газета The New York Times утверждает, что, к разочарованию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предложившего Дональду Трампу нанести военный удар по Ирану, президент США предпочёл путь дипломатических переговоров с Тегераном. Публикация The New York Times была подготовлена на основе бесед ее журналистов с многочисленными источниками в администрации США, включая ЦРУ и Белый дом. Редакция haqqin.az представляет читателям новые сенсационные подробности, приведенные в статье.

Итак, по данным авторитетного американского издания, Израиль уже давно разрабатывал план атаки на иранские ядерные объекты и даже проводил соответствующие учения. План был подготовлен в двух вариантах. Первый предусматривал совместное с США нанесение ударов по ядерным объектам Исламской республики, второй — проведение операции только силами ВВС Израиля. После того как в апреле прошлого года большинство баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю, не достигли цели, а также в связи с крахом режима Башара Асада в Сирии и фактическим разгромом шиитской милиции «Хезболлы» в Ливане, у Нетаньяху сформировалось убеждение, что наступил подходящий момент для нанесения удара по ядерной программе Ирана. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его готовность немедленно подписать указы о максимальном давлении на Иран укрепили надежды Нетаньяху на реализацию первого варианта. Премьер поручил командованию ЦАХАЛа приступить к проработке плана военной операции по нанесению в мае ударов по иранским ядерным объектам, согласно которому США должны были не только прикрыть Израиль от возможного иранского ответа, но и сами нанести удары с воздуха по территории Исламской Республики, обеспечив успех израильской военной кампании.

Работу над планом израильские военные начали совместно с Центральным командованием США. Первоначальная версия плана предусматривала, что одновременно с авиаударами израильские коммандос десантируются на территорию Ирана, проникнут в подземные объекты и уничтожат ядерные установки. Иными словами, планировалась гораздо более амбициозная версия операции, проведенной Израилем в сентябре 2024 года, когда десантники на вертолете высадились в Сирии, чтобы уничтожить подземный бункер, использовавшийся для производства ракет для «Хезболлы». В ходе той операции Израиль вначале нанес авиаудары по охранным постам и объектам ПВО, после чего коммандос, вооруженные стрелковым оружием и взрывчаткой, проникли на подземный объект и заложили взрывные устройства для уничтожения ключевого оборудования по производству вооружений. Однако американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что коммандос смогут вывезти из Ирана лишь часть ключевых объектов – ведь высокообогащенный уран, находящийся на уровне оружейного качества, рассредоточен по сотням объектов на всей территории Исламской Республики. Но, как пишет The New York Times, даже в случае поддержки силами ВВС США действий израильских десантников, планирование такой операции, по прогнозам израильских военных командиров, заняло бы месяцы. Нетаньяху же хотел действовать быстро. А потому, отложив вариант с коммандос, израильские и американские официальные лица начали обсуждать план масштабной бомбардировки Ирана, которая должна была начаться в мае и продлиться примерно неделю.

Как известно, удар израильских ВВС в прошлом году уже уничтожил часть иранской системы ПВО, состоящей из ЗРК С-300 российского производства. А потому бомбардировка должна была начаться с удара по оставшимся системам ПВО, что позволило бы израильским истребителям иметь более четкий путь для атаки на ядерные объекты. При этом учитывалось, что любая атака Израиля мгновенно спровоцирует еще один ракетный обстрел со стороны Ирана, для отражения которого вновь потребовалась бы помощь Америки. Некоторые американские чиновники поначалу были более благосклонны к планам Израиля. По словам осведомленных источников, генерал Майкл Э. Курилла, глава Центрального командования США, а также советник по национальной безопасности Майкл Уолц обсуждали, как Вашингтон мог бы потенциально поддержать израильский удар, если бы Дональд Трамп одобрил план. С усилением кампании США против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном, генерал Курилла с одобрения Белого дома начал перебрасывать военную технику на Ближний Восток. Второй авианосец Carl Vinson прибыл в Аравийское море, присоединившись к уже находившемуся в Красном море авианосцу Harry S. Truman.

Кроме того, в регион были направлены две батареи ракет Patriot и система противоракетной обороны большой дальности THAAD, а примерно шесть стратегических бомбардировщиков B-2, способных нести 30-тысячефунтовые боеприпасы, необходимые для удара по подземной ядерной инфраструктуре Ирана, были переброшены на базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Обсуждалась и возможность размещения дополнительных истребителей, в том числе на одной из израильских баз. Вся эта техника может быть использована для ударов по хуситам, которые Соединенные Штаты начали наносить с 15 марта с целью пресечь атаки на торговые суда в Красном море. Но, как признали некоторые американские чиновники, эти силы рассматриваются также в контексте возможной поддержки Израиля в случае прямого конфликта с Ираном. «Но даже если США решат не участвовать напрямую в ударах по иранской территории, одно лишь присутствие американских истребителей послужит сигналом о готовности ВВС США отразить ответные действия Ирана и его союзников», - пишет The New York Times. По данным издания, появились признаки того, что Трамп был открыт к идее американской поддержки израильской операции против Ирана. У руководства Израиля были основания полагать, что президент США займет жесткую позицию в отношении Тегерана. Ведь именно Трамп отдал в 2020 году приказ об устранении генерала Касема Сулеймани, главы элитного иранского спецподразделения. Кроме того, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции США, именно иранские спецслужбы пытались организовать убийство Трампа в ходе его предвыборной кампании.

И тем не менее в самой администрации Трампа постепенно начали возникать сомнения в целесообразности израильского плана. На одном из совещаний, проходившем в этом месяце, директор национальной разведки Тулси Габбард представила новую аналитическую оценку, в которой подчеркивалось: масштабная концентрация американского оружия может спровоцировать прямой конфликт с Ираном — сценарий, которого Вашингтон старается избежать. Опасения Габбард были поддержаны рядом высокопоставленных чиновников. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр обороны Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс также выразили сомнения по поводу целесообразности атаки. Во время одной из дискуссий Вэнс, при поддержке других участников встречи, заявил, что у Трампа появилась уникальная возможность заключить дипломатическую сделку. По словам представителей администрации Белого дома, Вэнс подчеркнул: если переговоры провалятся, президент всегда сможет рассмотреть вариант военной поддержки Израиля. Во время визита в Израиль в начале месяца генерал Курилла сообщил официальным лицам в Иерусалиме, что Белый дом намерен отложить реализацию плана удара по иранским ядерным объектам.