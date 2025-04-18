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США обрушились на Китай: «Не надо строить из себя миротворцев»

01:58 364

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки заявил, что китайская компания оказывает поддержку хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах», передавая им спутниковые снимки для осуществления атак.

«Подтверждаем сообщения о том, что Chang Guang Satellite Technology Company Limited непосредственно содействует террористическим действиям хуситов, которые также получают помощь от Ирана, направленным против интересов США», - cказала на регулярном брифинге Тэмми Брюс, глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Как заявляет Брюс, компания предоставляет спутниковые изображения хуситам.

«Соединенные Штаты не будут терпеть поддержку иностранных террористических организаций кем бы то ни было. Их действия и поддержка этой компании Пекином, несмотря на наши закрытые контакты с ними, стали очередным примером того, что заявления Китая о поддержке мира являются пустыми», - сказала представитель Госдепа.

По словам Брюс, Китай стремится представить себя как международного миротворца, однако действия КНР и китайских компаний, оказывающих ключевую экономическую и техническую поддержку России, Северной Корее, Ирану и связанным с ними группировкам, этому не соответствуют.

В Госдепе также призвали Иран не затягивать переговоры с Вашингтоном «месяцами и годами»: «Нам нужны ответы, и это вопрос недель».

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