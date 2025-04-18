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Орбан встал грудью ради Азербайджана

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Эльяс Шафиев, собкор
01:56 538

Европейский союз, планировавший выделить Армении через Европейский фонд мира 20 миллионов евро «нелетальной» военной помощи, был вынужден отказаться от этого плана, поскольку данная инициатива была заблокирована Венгрией.

По информации источников haqqin.az в Брюсселе, с предложением о предоставлении Армении помощи выступила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. Вопрос обсуждался 14 апреля в Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Все государства, за исключением Венгрии, поддержали предложение. Попытки Каллас изменить позицию Будапешта оказались безуспешными, и, несмотря на проведенные переговоры, достичь прогресса ей так и не удалось.

С предложением о предоставлении Армении помощи выступила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас

Напомним, что впервые Евросоюз предоставил Армении военную помощь через Европейский фонд мира в июле 2024 года. Тогда речь шла о 10 миллионах евро, и Азербайджан расценил поддержку вооружения Армении со стороны ЕС как политику, дестабилизирующую ситуацию в регионе и препятствующую достижению мира.

Венгрия, являющаяся союзницей Азербайджана в Евросоюзе, тогда также заблокировала на несколько месяцев выделение помощи Армении, потребовав, чтобы аналогичная сумма была предоставлена и Азербайджану. Вето было снято только после того, как официальный Брюссель пообещал выделить Баку грант для поддержки работ по разминированию из другого источника.

В начале текущего года Евросоюз начал рассматривать возможность выделения Армении дополнительной помощи в размере 10 миллионов евро. Как мы видим, впоследствии эта сумма была увеличена вдвое.

Венгрия, являющаяся союзницей Азербайджана в Евросоюзе, тогда также заблокировала на несколько месяцев выделение помощи Армении, потребовав, чтобы аналогичная сумма была предоставлена и Азербайджану

15 апреля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прибыл с «деловым визитом» в Брюссель, где встретился с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом. Согласно заявлению армянской стороны, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ЕС и Арменией в сфере оборонной промышленности и безопасности.

По информации haqqin.az, одной из целей визита Григоряна в Брюссель могло быть лоббирование предоставления Армении новой военной помощи в рамках Европейского фонда мира.

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