Протесты в Газе: «Долой ХАМАС!»

С конца марта в секторе Газа продолжаются массовые акции протеста против правления ХАМАС. Демонстрации, начавшиеся в городе Бейт-Лахия на севере анклава, вскоре охватили Газу, а также южные города Джебалия, Хан-Юнис и другие населённые пункты. Как сообщает саудовское информационное агентство Al-Hadath, жители сектора, уставшие от лишений, вызванных продолжающейся войной с Израилем, требуют ухода ХАМАС и создания новой гражданской администрации. Протестующие выражают глубокое разочарование тяжёлой гуманитарной ситуацией, разрушением городов и большими человеческими потерями. На севере и юге сектора звучат лозунги: «ХАМАС – вон из Газы!» Представители местных кланов заявляют, что Газа должна быть освобождена в соответствии с волей её народа.

По словам протестующих, лидеры ХАМАС вывезли свои семьи в безопасные районы, а оставшихся в секторе жителей призывают к стойкости и терпению в условиях полутора лет войны. Демонстранты заявляют, что не прекратят акции до тех пор, пока ХАМАС не откажется от власти. На последних митингах также звучали призывы к освобождению израильских заложников, как возможный шаг к окончанию военного конфликта. Палестинские правозащитники подчеркивают: движение ХАМАС должно учитывать нарастающий общественный гнев. Игнорирование голосов людей, не способных выдерживать больше бремя войны, может привести к серьёзному политическому кризису. Считается, что протесты становятся беспрецедентным вызовом для ХАМАС, который до сих пор подавлял любое проявление инакомыслия. Профессор международных отношений из Рамаллы, палестинский политолог Тамара Хаддад подчеркнула в интервью haqqin.az, что протесты стали следствием стремительного ухудшения условий жизни и политической ситуации в Газе.

По её словам, среди основных причин возмущения — массовые разрушения, человеческие жертвы, экономический кризис и гуманитарная катастрофа. «Палестинцы возмущены отсутствием прозрачности в управлении и повальной коррупцией со стороны руководства и функционеров ХАМАС, - отметила Хаддад. - Граждане обвиняют движение в бесхозяйственности: на фоне страданий населения сектора его лидеры живут в роскоши». В ответ на волну протестов ХАМАС предпринимает попытки подавить общественное недовольство. Боевики в масках избивают и задерживают демонстрантов, а также журналистов, освещающих происходящее. Но этом, по словам Хаддад, лишь усиливает гнев жителей. Комментируя возможную альтернативу власти в секторе Газы, Тамара Хаддад признала, что, несмотря на рост требований смена ХАМАС представляется крайне затруднительной.

«На Западном берегу Иордана существует Палестинская администрация под руководством ФАТХ, которая теоретически могла бы взять на себя управление сектором, - отметила политолог. - Однако многолетний политический раскол, начавшийся в 2007 году, существенно усложняет её возвращение в Газу. Некоторые политические силы предлагают вариант создания местных гражданских администраций при международной поддержке. Но реализация такого сценария сталкивается с серьёзными проблемами, поскольку значительная часть инфраструктуры разрушена, государственные институты не функционируют, а административный вакуум угрожает устойчивости любых новых структур. Кроме того, даже после смены власти, ХАМАС может продолжить подпольную деятельность, дестабилизируя ситуацию в секторе». Таким образом, по мнению Хаддад, чёткой и реалистичной замены ХАМАС в Газе на сегодняшний день не существует.