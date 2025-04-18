Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?

Владимир Боля, заместитель премьер-министра Республики Молдова, являющийся также министром инфраструктуры и регионального развития, провел в Баку серию переговоров, итоги которых подвел в интервью haqqin.az.

- ⁠Насколько нам известно, сотрудничество с Азербайджаном по энергетическим вопросам входит в число приоритетов Республики Молдова. Какие конкретно договоренности были достигнуты в ходе Вашего апрельского визита?

- У нас были встречи с министром энергетики Азербайджана и руководством государственной компании SOCAR, которая в 2023 году поставила Молдове определенный объем газа. В настоящее время газ для работы своих электростанций Молдова покупает на свободном рынке. Но мы заинтересованы в заключении долгосрочных договоров на поставку газа в Молдову через Румынию, и хотели бы получать газ из Азербайджана через Южный газовый коридор. В результате мы пришли к необходимости переговоров с участием Азербайджана, Румынии и Молдовы. Правда, конкретная дата пока еще не определена.

Как вы знаете, Молдова с 2023 года подключена к газовой системе Европейского Союза. В настоящее время мы проводим реформу своей энергоотрасли и должны либерализовать энергетический рынок, чтобы привлечь на него как можно больше игроков, заинтересованных в услугах по транспортировке газа. У нас идет соответствующая модернизация, согласно которой в текущем году мы отделим компанию, располагающую в качестве актива газотранспортной сетью (ГТС), от компании, занимающейся импортом и продажей газа («Молдовагаз»). Такой подход поможет нам найти больше поставщиков «голубого топлива».

Кроме вопроса поставок газа, мы предложили Министерству энергетики Азербайджана совместно с молдавскими специалистами принять участие в производстве биогаза на территории Молдовы. У нас в стране есть три предприятия, производящие биогаз, но вместе с Азербайджаном мы хотим расширить производство этого вида топлива. Существенные объемы биогаза помогли бы Молдове решить вопрос с производством электроэнергии.

Также мы надеемся до конца 2025 года подключиться и к электроэнергетической системе ЕС, чтобы решить наши вопросы с энергоснабжением страны.

По Вашей стране нам также интересно закупать азербайджанский карбамид (азотное удобрение). SOCAR имеет склад карбамида на территории Румынии, так что, частные молдавские компании могли бы приобретать определенные объемы этих удобрений в Румынии и доставлять их в Молдову.

Молдова внимательно наблюдает за развитием в Азербайджане «зеленой» энергетики. 11 апреля в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере. В Молдове 20 процентов энергии вырабатывается за счет ресурсов солнца и ветра, а к 2030 году этот показатель вырастет до 30 процентов. Мы знаем также, что и Азербайджан к концу нынешнего десятилетия планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30-35 процентов.

Молдове также интересно развитие инициативы «Зеленый энергетический коридор», касающейся перспектив доставки в Европу чистой энергии с ветростанций, которые будут строиться на Каспийском море. Такая энергия должна дойти через Черное море до Румынии (в Бухаресте этот проект оценен в 10 миллиардов евро). Когда это произойдет, Молдова изучит перспективы присоединения к данному проекту.

- Успешное развитие торговых связей невозможно без эффективной логистики. Были ли у Вас в Баку обсуждение этой темы?

- Конечно! В рамках развития масштабной торгово-транспортной инициативы «Восток-Запад», нам интересен «Срединный коридор», и мы готовы работать по нему посредством румынского порта Констанца на Черном море.

Если говорить о грузах с высокой добавочной стоимостью, то они могли бы доставляться из Азербайджана в Молдову самолетами. Уже в этом году мы хотим открыть на территории Молдовы cargo-airport (старт с 230 взлетов-посадок в год с дальнейшим увеличением грузопотока), который мог бы принять львиную долю транспортных грузов, которые можно перевозить воздушным транспортом. Мы предложили азербайджанским авиаперевозчикам уже сейчас выйти на договор по использованию этого аэропорта, который будет открыт под городом Бельцы в свободной экономической зоне.

- ⁠Ранее обсуждалась возможность поставки в Азербайджан из Молдовы пшеницы и растительного масла? Актуальна ли эта тема?

-⁠ ⁠Из-за войны в Украине условия логистики таковы, что осуществлять эти поставки стало невыгодно. В отношении транспортных компаний Молдовы существует постановление правительства РФ, по которому им запрещен въезд и транзит через территорию Российскую Федерацию. С учетом этого Молдова продумывает такие торговые связи, которые, все-таки, будут выгодны и ей, и Азербайджану.

По моему мнению, с Азербайджаном интересно развивать туризм, что наверняка оживило бы торгово-экономические отношения между нашими странами. Пока же основной акцент делается на «нефтянку» и агробизнес, хотя, уверен, туризм имеет огромный потенциал. В частности, нам очень интересен винодельческий туризм. Например, в Молдове развивается сервис по системе «шато», когда у частной винодельни создаются отели и рестораны. Это перспективная культура. В Азербайджане также развивается винодельческая отрасль, следовательно, есть интерес к обмену опытом.

Ну, и нельзя не отметить азербайджанскую авиакомпанию AZAL. С мая этого года осуществляемые ею рейсы по маршруту Баку-Кишинев-Баку будут ежедневными.