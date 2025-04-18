Америка выводит сотни военных из Сирии

Американские военные закрывают три из восьми своих оперативных баз на северо-востоке страны, численность войск сократится с 2000 до 1400 человек. В частности, речь идет о базах Mission Support Site Green Village и M.S.S. Euphrates.

США начали вывод военнослужащих с северо-востока Сирии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседников, через 60 дней американское командование рассмотрит вопрос о целесообразности дополнительного сокращения военного контингента. Командование рекомендовало оставить в Сирии по меньшей мере 500 американских военнослужащих, сказал один из чиновников.

Президент Дональд Трамп скептически настроен по поводу сохранения каких-либо американских войск в Сирии, отмечает газета.

Ранее израильский портал Ynet сообщал, что власти США проинформировали Израиль о скором выводе войск из Сирии. Сообщается, что Израиль пытался предотвратить этот сценарий, но убедить американских коллег изменить позицию не удалось.

О том, что Пентагон разрабатывает планы вывода американских войск из Сирии через 30, 60 и 90 дней, в феврале сообщал NBC News. В Пентагоне в ответ заявили, что регулярно перераспределяют силы в зависимости от оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств.

В Сирии расположено более десяти военных баз США. Их задача, по словам Пентагона, состоит в борьбе с «Исламским государством». Вашингтон также поддерживает так называемые «сирийские демократические силы (SDF), которые состоят из сирийских курдов (в Турции их называют сирийским ответвлением террористической Рабочей партии Курдистана).