Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт

«Американские силы предприняли действия, чтобы ликвидировать этот источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов и лишить их незаконных доходов, которые на протяжении более десяти лет финансировали усилия хуситов по террору во всем регионе», — говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Там подчеркнули, что суда продолжали поставлять топливо через этот порт, несмотря на то что США объявили хуситов иностранной террористической организацией.

Хуситы назвали удары «военным преступлением», и предупредили, что они «не останутся безнаказанными».

Подконтрольный хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah сообщил, что по меньшей мере 33 человека погибли, еще 80 получили ранения в результате американских авиаударов по территории Йемена. По его данным, атаке с воздуха в ночь на пятницу подвергся расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. Там возник сильный пожар. ВВС США совершили не менее 14 налетов, которые продолжились после того, как на место бомбардировки прибыли бригады врачей и сотрудники службы гражданской обороны. По сведению «минздрава» в сформированном хуситами «правительстве», по мере разбора завалов число жертв и пострадавших будет расти. Ранее поступила информация о гибели 17 рабочих и служащих, а также 5 сотрудников скорой помощи. Как заявил губернатор Эль-Ходейды Абдалла Отейфи, слова которого приводит Al Masirah, действия США не заставят йеменский народ отказаться от поддержки палестинцев в секторе Газа.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. Как отмечала NYT, операция может затянуться на полгода, а ее стоимость, вероятно, превысит $1 млрд. По данным CNN, в Йемене планируется наземная операция против хуситов, которая начнется с юга и востока, где расположено международно признанное правительство.