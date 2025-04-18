Удары по украинским городам: много жертв

«Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди», — заявил Терехов.

В Харькове в результате российских ракетных ударов утром 18 апреля по густонаселенному району города много пострадавших, известно о погибшем, сообщил мэр Игорь Терехов.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, удар был нанесен по Основянскому району на юге Харькова.

В результате ракетной атаки «пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных», написал Терехов в телеграме. Терехов также сообщил, что число раненых в результате ракетного удара по Харькову возросло до 54. В больницы госпитализировали 13 человек, из них двое детей. 4 человека в тяжелом состоянии.

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие», - написал в соцсетях Терехов.

Украинские СМИ сообщают, что утром 18 апреля во время воздушной тревоги раздались взрывы также в Сумах и Днепре. Во время налета российских ударных беспилотников на Сумы три дрона попали в промышленный объект, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его словам, погиб один человек.

Вечером 17 апреля после российского обстрела города Николаева возник «масштабный пожар», сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным ГСЧС, из-за большого количества легковоспламеняющихся предметов пожар охватил 700 кв. м площади. Его последствия ликвидировали 50 пожарных и девять единиц техники. Погибших и пострадавших нет, добавили спасатели.