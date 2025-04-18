«Дипломатический успех» американцев, европейцев и украинцев в Париже

Об этом министр заявил в эфире LCI, его цитирует «Европейская правда».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал переговоры в Париже с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США «дипломатическим успехом» Франции.

«Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол», – сказал он.

Барро подчеркнул, что эти встречи были очень важными, ведь «речь идет о движении к нашей общей цели: миру». «А для того, чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну», – утверждает Барро.

По его словам, американцы «слушают» и хотят прекращения огня.