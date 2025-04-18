Подписан меморандум о взаимопонимании между Dongfeng Agricultural Machinery и группой компаний Improtex

17 апреля в городе Пекине в рамках межгосударственного сотрудничества началась Конференция по содействию китайско-азербайджанскому промышленному и инвестиционному сотрудничеству.

Конференция, организованная совместно Агентством по продвижению экспорта и привлечению инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Центром международного сотрудничества Комиссии по национальному развитию и реформам КНР, продлится два дня. В мероприятии, ориентированном в основном на развитие тяжелой, горнодобывающей, сельскохозяйственной и других отраслей промышленности, приняли участие высокопоставленные лица обеих республик.

В рамках конференции был подписан меморандум о взаимопонимании между китайской компанией Dongfeng Agricultural Machinery и азербайджанской компанией Improtex Qarabağ Sənaye Kompleksi. Согласно меморандуму, компания Dongfeng Agricultural Machinery будет осуществлять совместное производство сельскохозяйственной техники на производственном предприятии компании Improtex Qarabağ Sənaye Kompleksi, расположенном в промышленном парке Araz Vadisi İqtisadi Zonası.

Предусматривается также экспорт производимой техники на рынки соседних стран. В рамках проекта будет запущена линия по производству и сборке, а также налажен выпуск запасных частей, комплектующих и принадлежностей для различных видов сельскохозяйственной техники.