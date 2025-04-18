USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Подписан меморандум о взаимопонимании между Dongfeng Agricultural Machinery и группой компаний Improtex

10:30 538

17 апреля в городе Пекине в рамках межгосударственного сотрудничества началась Конференция по содействию китайско-азербайджанскому промышленному и инвестиционному сотрудничеству.

Конференция, организованная совместно Агентством по продвижению экспорта и привлечению инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Центром международного сотрудничества Комиссии по национальному развитию и реформам КНР, продлится два дня. В мероприятии, ориентированном в основном на развитие тяжелой, горнодобывающей, сельскохозяйственной и других отраслей промышленности, приняли участие высокопоставленные лица обеих республик.

В рамках конференции был подписан меморандум о взаимопонимании между китайской компанией Dongfeng Agricultural Machinery и азербайджанской компанией Improtex Qarabağ Sənaye Kompleksi. Согласно меморандуму, компания Dongfeng Agricultural Machinery будет осуществлять совместное производство сельскохозяйственной техники на производственном предприятии компании Improtex Qarabağ Sənaye Kompleksi, расположенном в промышленном парке Araz Vadisi İqtisadi Zonası.

Предусматривается также экспорт производимой техники на рынки соседних стран. В рамках проекта будет запущена линия по производству и сборке, а также налажен выпуск запасных частей, комплектующих и принадлежностей для различных видов сельскохозяйственной техники.

«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине
«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине новость дополнена
11:45 186
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
11:14 988
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу глас народа - глас Божий
17 апреля 2025, 22:03 8466
Трамп внезапно смягчился
Трамп внезапно смягчился
10:48 1784
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 1992
Кладбище президентов
Кладбище президентов проклятая страна; все еще актуально
17 апреля 2025, 21:39 6830
Украина и США договариваются
Украина и США договариваются
10:22 1272
Удары по украинским городам: много жертв
Удары по украинским городам: много жертв
08:54 3413
Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт
Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт
08:33 1919
Америка выводит сотни военных из Сирии
Америка выводит сотни военных из Сирии
08:24 1542
Орбан встал грудью ради Азербайджана
Орбан встал грудью ради Азербайджана наши подробности
01:56 8339

ЭТО ВАЖНО

«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине
«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине новость дополнена
11:45 186
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
11:14 988
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу глас народа - глас Божий
17 апреля 2025, 22:03 8466
Трамп внезапно смягчился
Трамп внезапно смягчился
10:48 1784
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 1992
Кладбище президентов
Кладбище президентов проклятая страна; все еще актуально
17 апреля 2025, 21:39 6830
Украина и США договариваются
Украина и США договариваются
10:22 1272
Удары по украинским городам: много жертв
Удары по украинским городам: много жертв
08:54 3413
Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт
Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт
08:33 1919
Америка выводит сотни военных из Сирии
Америка выводит сотни военных из Сирии
08:24 1542
Орбан встал грудью ради Азербайджана
Орбан встал грудью ради Азербайджана наши подробности
01:56 8339
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться