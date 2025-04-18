Россия пытается отпугнуть Европу от поддержки Украины

По оценке аналитиков, Кремль усиливает угрозы в адрес европейских стран, чтобы повлиять на их решения. Так, 17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать возможный удар по своей территории немецкими ракетами Taurus как прямое участие Германии в войне. Кроме того, Захарова пригрозила Эстонии, повторив заявление главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Польша и страны Балтии будут «первыми пострадавшими» в случае «агрессии НАТО» против России или Беларуси.

Российские власти стремятся представить военную и оборонную помощь Украине со стороны европейских стран как провокацию, чтобы заставить Европу ограничить или вовсе прекратить поддержку Киева.

ISW отмечает, что подобная риторика уже применялась в адрес США, когда обсуждалось использование Украиной ракет ATACMS. По мнению аналитиков, Москва пытается демонизировать усилия Европы по наращиванию оборонного потенциала и предоставить повод странам ЕС отказаться от военной помощи.

В том же отчете говорится, что российские официальные лица продолжают настаивать на территориальных уступках со стороны Украины, признавая, что текущие мирные переговоры вряд ли приведут к скорому результату. Также сообщается, что российская армия начала применять беспилотники с возможным использованием химических веществ, что нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Кроме того, в отчете упоминается, что США и Украина продвигаются к подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, а страны Европы продолжают наращивать производство оборонной продукции в поддержку Украины. На фронте, по информации ISW, украинские силы продвинулись под Торецком, а российская армия — в районе Купянска, Покровска и западной части Запорожской области.