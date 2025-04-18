Rolls-Royce Motor Cars Baku отмечает дебют модели Ghost II Серии в Азербайджане

Rolls-Royce Motor Cars Baku впервые представила модель Ghost II Серии в Азербайджане на мероприятии для представителей СМИ. Клиенты смогут увидеть новую модель Ghost на эксклюзивной презентации в новом автосалоне в среду.

Вице-президент группы компаний Improtex госпожа Гюнель Алекперова заявила, что в 2024 году были достигнуты устойчивые успехи. Она подчеркнула, что в рамках программы Bespoke был зафиксирован рекордный объем заказов, а также достигнуты самые высокие показатели продаж за всю историю компании. Гюнель Алекперова отметила: «2024 год стал для нас выдающимся и завершился торжественным открытием нового автосалона. Очень положительные первые отзывы клиентов о модели Ghost Series II и стабильный спрос на весь модельный ряд укрепляют нашу уверенность в том, что Rolls-Royce продолжит успешно развиваться в Азербайджане и в 2025 году».

Фрэнк Тиеман, директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и Центральной Азии, отметил: «Обновленные модели Ghost II Серии олицетворяют три индивидуальные личности. Они отражают различные коды роскоши и таким образом безупречно соответствуют разнообразным требованиям стиля жизни наших клиентов». Он добавил: «Ghost II Серии подтверждает статус самого технологически продвинутого Rolls-Royce с V12 двигателем, когда-либо созданного — это сторона характера модели Ghost, которую наши клиенты с энтузиазмом принимают».

Ghost широко признан самой динамичной моделью Rolls-Royce на дороге, предлагающей достаточно места на задних сиденьях, но модель Ghost Extended полностью переосмысляет концепцию исключительного пространства для задних пассажиров — она создана для тех, кто ценит мягкость и плавность езды. Альтер эго модели Ghost, Black Badge Ghost II Series, является смелым выражением роскоши и мощи. Она предлагает по-настоящему захватывающий опыт без ущерба для знаменитой плавности езды.