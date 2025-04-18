Маск метит в главный оборонный проект Трампа

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и ее партнеры выходят в лидеры в борьбе за ключевую часть противоракетного щита президента Дональда Трампа под названием «Золотой купол».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

SpaceX сотрудничает с производителем ПО Palantir и компанией Anduril, разрабатывающей беспилотники. Примечательно, что все три компании были основаны сторонниками Трампа.

По данным агентства, процесс принятия решений по «Золотому куполу» находится на ранней стадии, и как состав участников, так и структура проекта могут измениться.

Согласно предварительному плану, компании намерены вывести на орбиту от 400 до 1000 спутников для фиксации ракет. Дополнительно — около 200 боевых спутников с ракетами или лазерами, которые будут сбивать обнаруженные угрозы. При этом, по словам источников, SpaceX, скорее всего, не будет участвовать в вооружении спутников.