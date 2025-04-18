USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Маск метит в главный оборонный проект Трампа

10:40 804

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и ее партнеры выходят в лидеры в борьбе за ключевую часть противоракетного щита президента Дональда Трампа под названием «Золотой купол».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

SpaceX сотрудничает с производителем ПО Palantir и компанией Anduril, разрабатывающей беспилотники. Примечательно, что все три компании были основаны сторонниками Трампа.

По данным агентства, процесс принятия решений по «Золотому куполу» находится на ранней стадии, и как состав участников, так и структура проекта могут измениться.

Согласно предварительному плану, компании намерены вывести на орбиту от 400 до 1000 спутников для фиксации ракет. Дополнительно — около 200 боевых спутников с ракетами или лазерами, которые будут сбивать обнаруженные угрозы. При этом, по словам источников, SpaceX, скорее всего, не будет участвовать в вооружении спутников.

Пентагон отказался отвечать на конкретные вопросы Reuters, заявив лишь, что предложит президенту варианты «в рамках указа и сроков, установленных Белым домом».

SpaceX предложила определить свою роль в проекте как «подписную услугу» — то есть правительство будет платить за доступ к технологии, но не будет владеть ею. Такая модель, по мнению двух источников, может обойти некоторые формальности закупок Пентагона и ускорить развертывание системы. Однако она несет и риски: правительство может утратить контроль над развитием проекта и его ценообразованием.

В Пентагоне уже выразили обеспокоенность подобным подходом. Подписная модель будет необычной для столь масштабной оборонной инициативы.

Среди других потенциальных участников — такие крупные подрядчики, как Northrop Grumman, Boeing и RTX. В общей сложности интерес к программе проявили более 180 компаний.

«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине
«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине новость дополнена
11:45 195
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
11:14 992
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу глас народа - глас Божий
17 апреля 2025, 22:03 8469
Трамп внезапно смягчился
Трамп внезапно смягчился
10:48 1787
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 1994
Кладбище президентов
Кладбище президентов проклятая страна; все еще актуально
17 апреля 2025, 21:39 6832
Украина и США договариваются
Украина и США договариваются
10:22 1273
Удары по украинским городам: много жертв
Удары по украинским городам: много жертв
08:54 3417
Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт
Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт
08:33 1920
Америка выводит сотни военных из Сирии
Америка выводит сотни военных из Сирии
08:24 1542
Орбан встал грудью ради Азербайджана
Орбан встал грудью ради Азербайджана наши подробности
01:56 8340

ЭТО ВАЖНО

«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине
«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине новость дополнена
11:45 195
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
11:14 992
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу глас народа - глас Божий
17 апреля 2025, 22:03 8469
Трамп внезапно смягчился
Трамп внезапно смягчился
10:48 1787
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 1994
Кладбище президентов
Кладбище президентов проклятая страна; все еще актуально
17 апреля 2025, 21:39 6832
Украина и США договариваются
Украина и США договариваются
10:22 1273
Удары по украинским городам: много жертв
Удары по украинским городам: много жертв
08:54 3417
Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт
Мощные авиаудары по хуситам: уничтожен нефтяной порт
08:33 1920
Америка выводит сотни военных из Сирии
Америка выводит сотни военных из Сирии
08:24 1542
Орбан встал грудью ради Азербайджана
Орбан встал грудью ради Азербайджана наши подробности
01:56 8340
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться