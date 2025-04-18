Маск метит в главный оборонный проект Трампа

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и ее партнеры выходят в лидеры в борьбе за ключевую часть противоракетного щита президента Дональда Трампа под названием «Золотой купол».
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.
SpaceX сотрудничает с производителем ПО Palantir и компанией Anduril, разрабатывающей беспилотники. Примечательно, что все три компании были основаны сторонниками Трампа.
По данным агентства, процесс принятия решений по «Золотому куполу» находится на ранней стадии, и как состав участников, так и структура проекта могут измениться.
Согласно предварительному плану, компании намерены вывести на орбиту от 400 до 1000 спутников для фиксации ракет. Дополнительно — около 200 боевых спутников с ракетами или лазерами, которые будут сбивать обнаруженные угрозы. При этом, по словам источников, SpaceX, скорее всего, не будет участвовать в вооружении спутников.
Пентагон отказался отвечать на конкретные вопросы Reuters, заявив лишь, что предложит президенту варианты «в рамках указа и сроков, установленных Белым домом».
SpaceX предложила определить свою роль в проекте как «подписную услугу» — то есть правительство будет платить за доступ к технологии, но не будет владеть ею. Такая модель, по мнению двух источников, может обойти некоторые формальности закупок Пентагона и ускорить развертывание системы. Однако она несет и риски: правительство может утратить контроль над развитием проекта и его ценообразованием.
В Пентагоне уже выразили обеспокоенность подобным подходом. Подписная модель будет необычной для столь масштабной оборонной инициативы.
Среди других потенциальных участников — такие крупные подрядчики, как Northrop Grumman, Boeing и RTX. В общей сложности интерес к программе проявили более 180 компаний.