Состоялось официальное открытие Peerstack Academy, созданной в партнерстве с NEQSOL Academy, Фондом развития образования и Technology SNI.
Peerstack Academy сотрудничает с Qwasar Silicon Valley, известным американским поставщиком технообразования, с целью подготовки в Азербайджане ИТ-специалистов мирового класса, предлагая им образовательные программы. Академия функционирует в современном образовательном пространстве, созданном для этих целей на территории Азербайджанского технического университета.
Академия предлагает интенсивное комплексное обучение программированию на основе международных стандартов с акцентом на проектную деятельность и практические знания. Программа разработана по методологии Qwasar Silicon Valley и отражает реальные бизнес-процессы. В рамках обучения студенты приобретают опыт работы с такими технологиями, как Ruby, JavaScript, React, PostgreSQL и REST API, и заканчивают обучение с двумя дипломами международного образца и портфолио.
Холдинг NEQSOL покрывает 70% стоимости обучения студентов. Эта поддержка не только обеспечивает доступность программы для большего числа людей, но и способствует развитию технологического сектора в стране. Студенты, отобранные в результате отбора, начавшегося в 2024 году, уже приступили к обучению.
На мероприятии выступили директор Peerstack Academy Джамал Рзаев, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде, главный исполнительный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding Мерик Тунч, руководитель департамента управления проектами Фонда развития образования Расул Гашимов и генеральный директор Gwasar Silicon Valley Кваме Ямгнан.
«Peerstack Academy — это долгосрочные инвестиции в цифровое будущее, часть нашей более широкой стратегии по поддержке инноваций, образования и развития человеческого капитала в регионе. Объединяя молодые таланты с образованием мирового класса и передовым опытом, мы создаем прочную основу для следующего поколения инженеров, профессионалов и предпринимателей в этой области», — сказал председатель NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.
«Как Фонд развития образования мы считаем, что инвестиции в инновационное и качественное образование являются основой развития нашей страны. Peerstack Academy — яркий пример того, как прочное партнерство может сделать навыки мирового уровня доступными для более широкой аудитории и помочь сформировать профессиональную рабочую силу будущего», — заявил Эльнур Насибов, председатель правления Фонда развития образования.
Выступившие на мероприятии отметили, что Peerstack Academy - успешный пример стратегического партнерства, сочетающего образование с требованиями рынка труда. Особое внимание было уделено условиям, созданным в современном образовательном пространстве, и предоставляемым возможностям, а также передовому образовательному подходу и программам Qwasar.
Представители холдинга NEQSOL отметили растущую потребность Азербайджана в квалифицированных IT-специалистах, разрыв между спросом и предложением, создание Peerstack Academy для удовлетворения этой потребности, а также возможности для выпускников в будущем работать в компаниях холдинга.
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