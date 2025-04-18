Состоялось официальное открытие Peerstack Academy, созданной в партнерстве с NEQSOL Academy, Фондом развития образования и Technology SNI. Peerstack Academy сотрудничает с Qwasar Silicon Valley, известным американским поставщиком технообразования, с целью подготовки в Азербайджане ИТ-специалистов мирового класса, предлагая им образовательные программы. Академия функционирует в современном образовательном пространстве, созданном для этих целей на территории Азербайджанского технического университета.

Академия предлагает интенсивное комплексное обучение программированию на основе международных стандартов с акцентом на проектную деятельность и практические знания. Программа разработана по методологии Qwasar Silicon Valley и отражает реальные бизнес-процессы. В рамках обучения студенты приобретают опыт работы с такими технологиями, как Ruby, JavaScript, React, PostgreSQL и REST API, и заканчивают обучение с двумя дипломами международного образца и портфолио. Холдинг NEQSOL покрывает 70% стоимости обучения студентов. Эта поддержка не только обеспечивает доступность программы для большего числа людей, но и способствует развитию технологического сектора в стране. Студенты, отобранные в результате отбора, начавшегося в 2024 году, уже приступили к обучению. На мероприятии выступили директор Peerstack Academy Джамал Рзаев, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде, главный исполнительный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding Мерик Тунч, руководитель департамента управления проектами Фонда развития образования Расул Гашимов и генеральный директор Gwasar Silicon Valley Кваме Ямгнан.