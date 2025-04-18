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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

И Чиполлино подкупили и приручили

новое время и старое искусство
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
11:05 1064

Это случилось несколько лет назад. В Театре на Таганке решили вернуть на сцену старого доброго Чиполлино. Родители, воспитанные на героике Джанни Родари и революционных сказках, с воодушевлением ведут своих детей на спектакль: мол, сейчас вы увидите, как надо бороться с угнетателями!

И все действительно идет по сценарию: принц Лимон гнет овощей налогами, за протест — в тюрьму, а маленький луковый Чиполлино пускается в авантюру вместе с Тыквой, Грушей и Кактусом. Зритель внутренне аплодирует: ну сейчас они покажут!

Чиполлино больше не революционер

Но внезапно финт ушами: вместо того чтобы свергнуть Лимона, Чиполлино… подчиняется ему. А Лимон, расчувствовавшись, снижает овощам налоги. Все обнимаются. Революция отменяется. Тиран оказался не тираном, а недопонятым.

Родители в полном недоумении: где восстание масс, где классовый гнев? Режиссер пожимает плечами: мол, я против революций. Пусть лучше дети учатся мирному сосуществованию — даже с цитрусовыми. Ведь революция — это кровь, потрясения, историческое беспокойство. А тут элегантная идея: если все будут хорошими, конфликтов не будет вовсе.

Как говорится, мир и лимоны.

Лимон не тиран, он недопонятый

То есть угнетатели давят, потому что их не слушают. А если послушаться, то они растают. Как сахар в чае. Или как тираны в сказке.

Этот театр абсурда вполне бы устроил известного левого социолога, философа и писателя Вальтера Беньямина, который еще в 30-х писал: фашизм эстетизирует политику — то есть прикрывает авторитаризм театром и симфонией. Коммунизм же, напротив, политизирует эстетику - превращает мораль, искусство и классику в оружие борьбы.

И, что характерно, второе куда честнее. Потому что герои того времени были частью политической борьбы, а не театральной декорацией. Сегодня же их сменили персонажи попроще. И зачастую странные.

А в «Ревизоре» отменили взятки

А все потому, что если превратить культуру в шоу, то и зритель изменится. Он начнет верить, что тиран может стать добрячком, а луковка — улыбчивым дипломатом.

Что дальше? В «Ревизоре» отменят взятки, а городничий станет коучем? В «Муму» хозяйка спасет Герасима от депрессии и заведет ему лабрадора? А Раскольников и старуха-процентщица откроют общий благотворительный фонд?

Что ж, может и так.

Но финальный штрих — детский вопрос из зала:

- Папа, почему все герои так покорно слушаются Лимона?

- Потому что они овощи, сынок…

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