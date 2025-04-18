И Чиполлино подкупили и приручили

Это случилось несколько лет назад. В Театре на Таганке решили вернуть на сцену старого доброго Чиполлино. Родители, воспитанные на героике Джанни Родари и революционных сказках, с воодушевлением ведут своих детей на спектакль: мол, сейчас вы увидите, как надо бороться с угнетателями! И все действительно идет по сценарию: принц Лимон гнет овощей налогами, за протест — в тюрьму, а маленький луковый Чиполлино пускается в авантюру вместе с Тыквой, Грушей и Кактусом. Зритель внутренне аплодирует: ну сейчас они покажут!

Но внезапно финт ушами: вместо того чтобы свергнуть Лимона, Чиполлино… подчиняется ему. А Лимон, расчувствовавшись, снижает овощам налоги. Все обнимаются. Революция отменяется. Тиран оказался не тираном, а недопонятым. Родители в полном недоумении: где восстание масс, где классовый гнев? Режиссер пожимает плечами: мол, я против революций. Пусть лучше дети учатся мирному сосуществованию — даже с цитрусовыми. Ведь революция — это кровь, потрясения, историческое беспокойство. А тут элегантная идея: если все будут хорошими, конфликтов не будет вовсе. Как говорится, мир и лимоны.

То есть угнетатели давят, потому что их не слушают. А если послушаться, то они растают. Как сахар в чае. Или как тираны в сказке. Этот театр абсурда вполне бы устроил известного левого социолога, философа и писателя Вальтера Беньямина, который еще в 30-х писал: фашизм эстетизирует политику — то есть прикрывает авторитаризм театром и симфонией. Коммунизм же, напротив, политизирует эстетику - превращает мораль, искусство и классику в оружие борьбы. И, что характерно, второе куда честнее. Потому что герои того времени были частью политической борьбы, а не театральной декорацией. Сегодня же их сменили персонажи попроще. И зачастую странные.