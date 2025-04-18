Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России

Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлились около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США были посвящены украинскому вопросу.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал «вопрос территорий» Украины, который, по его словам, может быть частично решен, пишет газета Wall Street Journal.

Уиткофф заявил, что его беседа с Путиным была сфокусирована на вопросе территорий, пишет WSJ, взявшая интервью у спецпосланника американского лидера.

Как сообщает издание, Уиткофф заявил, что Россия в рамках урегулирования может получить «некоторые регионы, но не все».

Также, по данным Wall Street Journal, Уикофф утверждает, что Киеву якобы могут быть «не так важны регионы», в которых население в основном говорит на русском языке. «Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов — Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже, — но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать?» — сказал он.

Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации в Украине.

«Уиткофф сказал, что Путин [на переговорах] был зациклен на украинской земле в их дискуссиях», - сообщает издание.

Из пяти украинских регионов, об аннексии которых объявила Россия (Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области), на данный момент РФ полностью контролирует только Крым.