«Азеригаз» рассказал студентам, как защититься от угарного газа

По инициативе Производственного объединения «Азеригаз» SOCAR и при поддержке Министерства науки и образования в Сумгаитском государственном университете состоялась встреча со студентами. Основной целью мероприятия стало разъяснение правил безопасного использования природного газа и предотвращения несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом.

На мероприятии было отмечено, что отравления угарным газым в основном случаются в осенне-зимний период, в холодные месяцы. Статистика показывает, что такие инциденты чаще происходят в съемных квартирах. Студенты, ориентируясь на свой бюджет, выбирают более дешевые частные дома, оснащенные газовыми приборами, не соответствующими стандартам. Кроме того, несвоевременная очистка дымоходов также делает случаи отравления угарным газом неизбежными.

Именно поэтому «Азеригаз» инициировал эту кампанию, решив проводить регулярные встречи со студентами. Начальник отдела охраны здоровья, безопасности труда, окружающей среды и контроля качества объединения Илькин Бехбудов объяснил студентам причины появления не имеющего цвета и запаха угарного газа, а также рассказал о способах защиты от него. По его словам, собственники жилья перед сдачей в аренду обязаны подготовить дом к зиме, очищать дымоходы и устранять проблемы с отопительными системами. Студенты, в свою очередь, должны обращать внимание на эти аспекты в квартирах, в которых они проживают, а также при поиске жилья для аренды.

Бехбудов отметил, что угарный газ образуется в результате неполного сгорания, вызванного техническими неисправностями, неправильной работой системы вентиляции или использованием приборов с истекшим сроком эксплуатации. «Поэтому регулярная проверка и техническое обслуживание газовых плит и водонагревателей крайне важны. Вентиляционные системы этих устройств должны быть оптимально настроены для отвода газа из закрытых помещений. Для защиты от отравления угарным газом рекомендуется устанавливать детекторы, которые обнаруживают утечку газа и своевременно предупреждают об опасности», — добавил представитель «Азеригаз».

Далее на встрече представители «Азеригаз» ответили на вопросы студентов.