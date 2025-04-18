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Польша хочет сразу два «ядерных зонта»

11:31 273

Польша поддерживает идею получения защиты от потенциальной российской угрозы в рамках «ядерного зонтика» Франции.

Об этом заявил президент Анджей Дуда в комментарии для Bloomberg.

Глава государства также призвал к расширению доступа Польши к американскому ядерному оружию.

«Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими», — отметил Дуда.

Параллельно премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в парламенте, подтвердил, что ведутся «серьезные переговоры» по предложению президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного потенциала Парижа для защиты европейских союзников.

По данным Bloomberg, стремление Варшавы к усилению ядерного сдерживания связано с амбициозной программой перевооружения, ускоренной после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, Польша уже заручилась финансовой поддержкой ЕС для укрепления границы с Беларусью и Калининградской областью.

Журналисты напомнили, что Дуда неоднократно выступал за размещение американского ядерного оружия на польской территории.

«Роль НАТО — противостоять агрессивному поведению России. Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ очень прост: мы предлагаем распространить ядерное сотрудничество и на нашу территорию», — заявил польский президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать «ядерный зонтик» Франции над Европой как альтернативу зависимости от ядерных сил США. Эта идея приобрела особую актуальность на фоне обострения отношений между Европой и Вашингтоном.

В то же время, эксперты Defense Express предупреждают, что ядерного арсенала Франции может не хватить для защиты всей Европы. По их данным, французские боеголовки размещены на четырёх атомных подлодках класса Le Triomphant.

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