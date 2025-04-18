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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Русские продвигаются по Украине

11:41 344

Российские войска продвинулись в районе сел Разлив и Константинополь в Донецкой области Украины, сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Согласно обновленной карте боевых действий, опубликованной проектом, россияне закрепились на участке к юго-востоку от Разлива.

Кроме того, сообщается о продвижении российской армии в окрестностях Константинополя. По данным DeepState, они заняли территорию между этим населенным пунктом и Андреевкой, а также установили контроль над восточной частью Константинополя.

Ранее сообщалось, что украинские Силы обороны за последние недели освободили около 16 кв. км территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко возле города Покровска Донецкой области Украины.

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