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«Есть другие приоритеты»: Америка может выйти из переговоров по Украине

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11:45 218

США прекратят попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters. 

Свое заявление Рубио сделал вечером 17 апреля в Париже после встречи с представителями ЕС и Украины. Он отметил, что американский президент Дональд Трамп заинтересован в заключении мирного соглашения, но у него много других приоритетов, и он готов двигаться дальше, если не появятся признаки прогресса.

«Сейчас мы подходим к моменту, когда нам нужно решить, возможно ли это (преращение огня) вообще или нет. Именно поэтому мы привлекаем обе стороны. ...Мы не собираемся продолжать эту работу в течение недель и месяцев. Так что мы должны сейчас очень быстро, и я говорю о днях, определить, выполнимо ли это в течение ближайших нескольких недель. Если да, мы в деле, если нет — у нас есть другие приоритеты», — сказал он.

«Сейчас нам нужно очень быстро определить, и я говорю о нескольких днях, возможно ли это сделать в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых стоит сосредоточиться», - сказал госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «посвящает много времени и энергии» вопросу достижения мира в Украине, но в мире также происходит много других важных вещей.

«Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы быть полезными. У нас была хорошая встреча вчера. Я думаю, французы, британцы, немцы были очень конструктивны, очень помогали. И, надеемся, у нас будет новая встреча в начале следующей недели. Тогда у нас будет больше конкретных ответов относительно того, насколько мы близки к тому, чтобы достичь прогресса. Но это не будет продолжаться вечно», - добавил он.

Рубио также заявил, что страны ЕС должны быть вовлечены в переговоры по Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью итогового соглашения о мире: «Часть санкций против России... - санкции, которые ввел ЕС. Мы не можем их отменить, - сказал Рубио. - Поэтому они [страны Евросоюза] должны быть вовлечены [в переговоры], если это [снятие санкций] когда-либо станет частью сделки»

По словам Рубио, власти США готовы помочь в достижении мира в Украине, если обе стороны настроены на мир: «Если обе стороны серьезно настроены на достижение мира, тогда мы хотим помочь».

Комментируя возможность предоставления гарантий безопасности Украине, Рубио заявил, что этот вопрос, конечно, поднимается во время каждой встречи по Украине, но пока он не может говорить о какой-то конкретике. «Каждая независимая страна имеет право защищать себя. Украина будет иметь право защищать себя... Это могут быть двусторонние соглашения с разными странами», - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ждет «на этой неделе» ответа от России на свое предложение о прекращении огня. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал разговоры о перемирии «на данном этапе» нереалистичными.

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