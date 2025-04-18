Перед переговорами с Ираном Уиткофф встретится с главой «Моссада»

Об этом сообщил корреспондент американского информационного портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Израиле.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 18 апреля встретится в Париже с руководителем израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером в преддверии переговоров с Ираном.

«В пятницу, накануне переговоров по ядерной сделке с Ираном в Риме, министр Рон Дермер и глава «Моссада» Барнеа отправились в Париж на встречу с посланником Белого дома Стивеном Уиткоффом», - написал Равид в X.

Других подробностей он не привел.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. В тексте сообщалось, что Нетаньяху «руководил бесчисленными открытыми и тайными операциями», благодаря которым Иран на сегодняшний день не обладает ядерным потенциалом.

19 апреля в Риме пройдет второй раунд переговоров между Ираном и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. На прошлой неделе в Маскате между представителями США и Ирана при оманском посредничестве прошли непрямые переговоры по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Переговоры в Омане стали первыми с 2022 года контактами между официальными лицами двух стран на высоком уровне.