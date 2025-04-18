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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Китай прекратил закупки американского СПГ

12:30 814

Китай временно прекратил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне обострения торгового конфликта между двумя странами, пишет Financial Times.

Эксперты считают, что приостановка закупок американского СПГ может затянуться, и Китай увеличит закупки газа у России.

Последний раз партия СПГ из США приходила в Китай еще 6 февраля.

Сейчас тариф на американский СПГ повышен до 49%, что делает его неконкурентоспособным на китайском рынке. Текущая ситуация напоминает паузу в поставках, которая длилась более года во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что торговые войны подрывают мировой экономический порядок.

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