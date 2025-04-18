Китайцы массово раскупают туалетные ершики в виде Трампа

Ершик для унитаза, стилизованный под Дональда Трампа, переживает всплеск продаж в Китае. Первоначально созданный как забавный сувенир во время первого срока американского президента, сейчас он приобрел новое значение на фоне обострения торгового конфликта между Китаем и США.

Ершики продаются по цене около двух долларов, а их популярность связана с поддержкой местных производителей, пострадавших от американских тарифов. Хотя ершик с изображением Трампа изначально создавался как шутка, сейчас он превратился в своеобразный символ сопротивления китайских потребителей торговому давлению со стороны США, пишут китайские СМИ.

Ранее США пригрозили пошлинами до 245% на импорт из Китая на фоне того, что Пекин ввел ответные тарифы против Штатов и не пошел на переговоры.