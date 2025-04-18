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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

ВСУ атаковали стратегический порт на Каспии

12:49 2201

Вооруженные силы Украины впервые с начала полномасштабной войны нацелились на российский морской порт Оля в Астраханской области.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел 17 апреля. Украинский беспилотник самолетного типа PD-2 был направлен в сторону порта, однако был сбит у правого берега. По официальным данным, разрушений и пострадавших нет — обломки дрона упали в реку Бахтемир.

Порт Оля имеет стратегическое значение для логистики — через него проходит перегрузка металлопроката, оборудования, зерна и растительного масла. В этом году там также открыли таможенное окно для контейнерных и генеральных грузов.

По информации источников, БПЛА PD-2 способен нести до 19 кг взрывчатки и оборудован современной электроникой, позволяющей обходить системы ПВО и бороться с РЭБ. Эти же дроны ранее использовались для атак на аэродром в Энгельсе (Саратовская область).

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