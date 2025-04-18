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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

«Там же, где и были»: войска России в Сирии

12:57 1286

Российские войска остаются в местах своего базирования в Сирии, Москва ведет диалог с властями в Дамаске.

Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Наши военные находятся там же, где и были. Мы разговариваем с нынешним сирийским правительством», - сказал он в ответ на вопрос о российском военном присутствии в арабской республике.

Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в стране российской авиационной группы в августе 2015 года. Авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе находятся на западе Сирии на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении российских сил на этих базах на 49 лет.

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