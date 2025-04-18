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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Япония заявила протест России

12:59 1231

Япония выразила протест России из-за усиления военного присутствия на южных Курильских островах и проведения военных учений в этом районе, сообщила Financial Times со ссылкой на заявление главы МИД Японии Такэси Иваи.

На пресс-конференции Ивая сообщил, что Россия уведомила Токио о проведении стрельб в районе островов Кунашир, Шикотан и Хабомаи с 17 по 22 апреля. Япония считает эти территории своими и расценивает действия России как нарушение своего суверенитета. «Мы выразили протест по дипломатическим каналам. Укрепление военного присутствия России и проведение подобных учений противоречат позиции Японии по четырем северным островам и являются неприемлемыми», — подчеркнул министр.

Отношения между Москвой и Токио осложняет территориальный спор вокруг южных Курил. С середины XX века стороны пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, однако разногласия по поводу принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких островов остаются главным препятствием.

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