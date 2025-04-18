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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан

13:01 1959

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Азербайджан 28 апреля во главе делегации из 120 человек, сообщил заместитель председателя Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Хосейн Пирмоаззен на заседании Совета по диалогу правительства и частного сектора.

По его словам, в экономическую делегацию, сопровождающую президента Ирана в Азербайджан, войдут представители частного сектора, члены парламентской группы дружбы Ирана и Азербайджана, а также губернаторы четырех северо-западных провинций Ирана.

Пирмоаззен добавил, что в рамках визита планируется развитие экономического сотрудничества и планирование последующих визитов представителей частного сектора.

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