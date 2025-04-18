Новый цифровой накопительный счет Dama-dama от Банка ABB

Клиенты могут открыть такой счет через мобильное приложение ABB mobile и регулярно откладывать небольшие суммы для различных целей, одновременно получая процентный доход.

Банк ABB представил еще один инновационный продукт, предоставляющий клиентам возможность накопления и дополнительного дохода. Это цифровой накопительный счет под названием Dama-dama.

Продукт Dama-dama особенно подходит для тех, кто поставил перед собой небольшие цели — например, покупку нового смартфона, различных гаджетов, туристических пакетов, ювелирных украшений и т. д. Пользователи могут пополнять счет ежедневно, еженедельно или ежемесячно небольшими суммами. Кроме того, при онлайн - или POS-оплатах можно округлять сумму покупки до 1, 5 или 10 манатов и накапливать разницу на цифровом счете. Это помогает быстрее достичь поставленных целей.

На средства, накопленные на счете Dama-dama, начисляется годовой доход в размере 6%. Процентный доход добавляется на счет клиента в конце каждого месяца. Средствами со счета можно воспользоваться в любое время. Владельцы цифрового счета могут удобно управлять им через приложение ABB mobile.

Продукт Dama-dama подходит для молодых людей, планирующих будущее, молодых семей, тех, кто хочет откладывать небольшие суммы, стремится к финансовой дисциплине или ищет удобный инструмент для накоплений — словом, для всех.

Актуальная информация о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB доступна в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.