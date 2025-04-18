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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Резолюция ООН: Армения проголосовала против России

13:23 2101

Армения проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН, содержащую обвинения в отношении России. Документ, который называется «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы», был принят 105 голосами за, 9 стран проголосовали против, включая США, еще 33 воздержались.

В преамбуле резолюции, в частности, говорится «о российской агрессии в отношении Украины и Грузии». Также в резолюции упоминается работа по «созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины».

Российская делегация раскритиковала текст, назвав формулировки «недопустимо политизированными». Представители США в свою очередь заявили, что документ содержит положения, «не способствующие продвижению к достижению мира».

В заявлении постпреда США в ООН Джонатана Шрайера по итогам заседания Генассамблеи говорится, что Штаты ценят работу Совета Европы по защите и отстаиванию прав человека, развитию демократии и содействию верховенству закона, но эта резолюция повторяет заявления относительно российско-украинской войны, которую Соединенные Штаты считают бесполезной для продвижения мира между двумя странами. При этом в США надеются, что СЕ и все государства-члены ООН поддержат и укрепят усилия по достижению всеобъемлющего и прочного мира между Россией и Украиной.

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