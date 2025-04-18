Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия

Ряд событий, произошедших в Анкаре за последние два дня, привел к усилению политической напряженности и всевозможным спекуляциям. В центре слухов и домыслов оказалась версия о назначении в оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP)... внешнего управляющего. Поводом для расследования стало сообщение, опубликованное в социальной сети X журналистом Расимом Озаном Кютахьялы, в котором утверждалось, что в связи с возможными массовыми протестами службы безопасности в Анкаре приведены в состояние повышенной готовности. После чего в отношении Кютахьялы было возбуждено следствие по обвинению в распространении дезинформации, вводящей общественность в заблуждение.

Напомним, что Кютахьялы начал журналистскую карьеру колумнистом в ныне закрытой газете Taraf (была связана с гюленовской FETÖ) и известен в Турции скандальными заявлениями и образом жизни. Кютахьялы – крайне непопулярная фигура как среди сторонников власти, так и в оппозиционных кругах. Как возникли слухи о внешнем управлении в штабе кемалистов? Первым звеном в цепи событий стала новость о том, что с 17 по 21 апреля полиция Анкары будет работать в 12-часовых сменах. В соцсетях эту новость связали с якобы начавшимся расследованием против мэра Анкары Мансура Яваша. Однако губернаторство Анкары опровергло эти утверждения, пояснив, что речь идет о плановых мерах в рамках стандартных полицейских процедур. Тем не менее по времени сообщения совпали с распространением в соцсетях информации о возможной отмене результатов съезда CHP от 17 ноября 2023 года. Напомним, тогда бывший лидер партии Кемаль Кылычдароглу неожиданно уступил свое место председателя главе парламентской фракции партии Озгюру Озелю. Впоследствии, после жалоб некоторых делегатов, заявивших о попытках подкупа голосов, прокуратура Анкары начала расследование, которое длится до сих пор.

16 апреля в 17:30 региональное отделение CHP в Анкаре опубликовало в соцсети X призыв к членам партии прийти 17 апреля в 10:00 в центральный офис и поддержать кампанию протеста «Свободу Экрему Имамоглу». А уже в 18:30 в аккаунте CHP появилось обращение ко всем депутатам прибыть на следующий день в центральный штаб. Эти призывы усилили подозрения в социальных сетях о возможном назначении внешнего управления в ведущей оппозиционной партии Турции. Согласно циркулировавшим утверждениям, партия якобы собирает в штаб-квартире своих членов и депутатов именно на случай такого развития событий. Кютахьялы довел напряженность до пика Пока в соцсетях продолжались спекуляции, Расим Озан Кютахьялы, утверждавший, что получает информацию из «глубоких источников» внутри правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в 20:42 16 апреля распространил сообщение, вызвавшее в политических кругах Анкары мощный резонанс. По его словам, 17 апреля суд аннулирует итоги съезда CHP, на котором был избран Озгюр Озель, на его место будет назначено временное доверенное лицо, а новый съезд якобы состоится 1 июня. «Из-за возможных протестов из Стамбула в Анкару переброшены значительные силы безопасности, - написал Кютахьялы. - Завтра в Анкаре ожидается очень долгий день».

Позднее, в 21:12, Кютахьялы опубликовал еще одно сообщение, в котором со ссылкой на «друга из силовых структур» заявил, что утром 17 апреля будут проведены операции в муниципалитетах CHP в районах Кечиорен и Этимесгут. Эти слухи распространились с молниеносной скоростью, усилив напряженность. Но уже в 21:35 Кютахьялы распространил опровержение: «Информация не подтвердилась. Ошибочные сведения. Вероятность отмены съезда CHP равна нулю». Почти одновременно появилась информация о том, что прокуратура Анкары начала расследование по обвинению Кютахьялы в распространении дезинформации. И 17 апреля операция была действительно проведена, но не против муниципалитетов CHP, а против скандального журналиста.