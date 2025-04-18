Небо Европы осталось закрытым для России

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Евросоюз не планирует открывать свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил Politico анонимный представитель Еврокомиссии. Заявление прозвучало на фоне попыток Москвы договориться с США о возобновлении авиасообщения в рамках переговоров по Украине.

Как пояснил источник в Еврокомиссии, без участия европейских стран российские авиакомпании не смогут осуществлять полеты в Соединенные Штаты, а в ЕС не заинтересованы в этом. В первую очередь, не снят запрет для перевозчиков из РФ на полеты в воздушном пространстве ЕС, введенный в ответ на вторжение в Украину. Помимо этого, у Европы есть «серьезные вопросы» относительно безопасности российских самолетов. «Неизвестно, обеспечивалось ли надлежащее обслуживание российских авиаперевозчиков и авиаслужб в течение последних трех лет, что ставит под серьезный вопрос летную годность российского флота», — подчеркнул собеседник.

Санкции 2022 года лишили российские авиакомпании доступа к запчастям для самолетов Boeing и Airbus. Директор SIG Aviation Сандер Старревельд указал на «высокую вероятность» использования поддельных деталей в российских лайнерах. «Разрешать таким самолетам летать в Европе небезопасно и может привести к ввозу контрафактных запчастей», — подчеркнул он, добавив, что сертификация каждого самолета создаст нагрузку на Агентство по безопасности полетов ЕС (EASA).

Также существует риск ареста российских самолетов в европейских аэропортах. После санкций Россия «конфисковала» сотни лизинговых самолетов западных компаний. По данным РБК, в 2023–2024 годах Россия выкупила 165 лайнеров (около 40% гражданского флота) у Boeing и Airbus за счет средств ФНБ.

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