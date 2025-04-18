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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

«Субстантивное послание» Хаменеи от Путина

14:14 635

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи передал послание верховному лидеру исламской республики Али Хаменеи.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, конечно, безусловно через министра самые добрые пожелания и также субстантивное послание для верховного руководителя», — сказал представитель Кремля журналистам.

Аббас Аракчи прибыл в Москву 17 апреля. В тот же день он встретился с Владимиром Путиным в Кремле и передал ему послание от Али Хаменеи.

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