«Субстантивное послание» Хаменеи от Путина

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи передал послание верховному лидеру исламской республики Али Хаменеи.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, конечно, безусловно через министра самые добрые пожелания и также субстантивное послание для верховного руководителя», — сказал представитель Кремля журналистам.

Аббас Аракчи прибыл в Москву 17 апреля. В тот же день он встретился с Владимиром Путиным в Кремле и передал ему послание от Али Хаменеи.