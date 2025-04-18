SOCAR будет торговать и металлами

Согласно обновленным данным Торгового реестра кантона Женева, SOCAR Trading — трейдинговое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), зарегистрированное в декабре 2007 года со штаб-квартирой в Женеве — расширяет сферу своей деятельности. В перечень направлений торговли компании официально включены металлы, что обозначено, как принципиально новое направление бизнес-операций. По информации haqqin.az, SOCAR Trading ранее специализировалась исключительно на торговле нефтью, природным газом, нефтепродуктами, а также углеродными квотами. Выход на рынок металлоторговли стал важным стратегическим шагом и, по всей видимости, напрямую связан с недавними инвестициями Азербайджана в европейский металлургический сектор.

Так, объявление о расширении деятельности SOCAR Trading совпало с новостью о победе консорциума «Azero», включающего «Baku Steel Company» и «Azerbaijan Investment Company», в тендере правительства Италии на приобретение металлургического гиганта Ilva Steel в Таранто (регион Апулия), ранее входившего в состав Acciaierie d’Italia AS. Сделка предусматривает трансфер активов и начало модернизации предприятия. Финализация условий ожидается в июне 2025 года. Первоначальный объем инвестиций со стороны азербайджанского консорциума составляет порядка 400 миллионов евро. Впоследствии общая сумма вложений может достичь нескольких миллиардов евро в рамках полного перезапуска производственного цикла. Ilva Steel — один из крупнейших производителей плоского проката, нержавеющей и легированной стали, а также трубной продукции. Завод реализует полный производственный цикл — от переработки железной руды до выпуска готовой продукции для внутреннего и экспортного рынков.