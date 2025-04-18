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SOCAR будет торговать и металлами

наше поле зрения
Аскер Манафов, собкор
14:36 569

Согласно обновленным данным Торгового реестра кантона Женева, SOCAR Trading — трейдинговое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), зарегистрированное в декабре 2007 года со штаб-квартирой в Женеве — расширяет сферу своей деятельности. В перечень направлений торговли компании официально включены металлы, что обозначено, как принципиально новое направление бизнес-операций.

По информации haqqin.az, SOCAR Trading ранее специализировалась исключительно на торговле нефтью, природным газом, нефтепродуктами, а также углеродными квотами. Выход на рынок металлоторговли стал важным стратегическим шагом и, по всей видимости, напрямую связан с недавними инвестициями Азербайджана в европейский металлургический сектор.

В перечень направлений торговли компании официально включены металлы, что обозначено, как принципиально новое направление бизнес-операций

Так, объявление о расширении деятельности SOCAR Trading совпало с новостью о победе консорциума «Azero», включающего «Baku Steel Company» и «Azerbaijan Investment Company», в тендере правительства Италии на приобретение металлургического гиганта Ilva Steel в Таранто (регион Апулия), ранее входившего в состав Acciaierie d’Italia AS. Сделка предусматривает трансфер активов и начало модернизации предприятия. Финализация условий ожидается в июне 2025 года.

Первоначальный объем инвестиций со стороны азербайджанского консорциума составляет порядка 400 миллионов евро. Впоследствии общая сумма вложений может достичь нескольких миллиардов евро в рамках полного перезапуска производственного цикла.

Ilva Steel — один из крупнейших производителей плоского проката, нержавеющей и легированной стали, а также трубной продукции. Завод реализует полный производственный цикл — от переработки железной руды до выпуска готовой продукции для внутреннего и экспортного рынков.

Объявление о расширении деятельности SOCAR Trading совпало с новостью о победе консорциума «Azero», включающего «Baku Steel Company» и «Azerbaijan Investment Company»

SOCAR Trading уже взяла на себя обязательство по обеспечению завода газом. В 2024 году энергопотребление Ilva составило около 800 миллионов кубометров природного газа. Производственные объемы предприятия достигали 2 миллионов тонн стали в год, однако в соответствии с новыми планами ожидается двукратное или трёхкратное увеличение мощностей.

«Расширение мандата SOCAR Trading на торговлю металлами — это логичный шаг в эволюции компании, обладающей экспертизой в глобальной торговле сырьевыми товарами, - прокомментировал источник haqqin.az, знакомый с деталями сделки. - В мировой практике крупнейшие трейдинговые дома, такие, как Trafigura, Vitol, Mercuria и Gunvor, также начинали с торговли энергоносителями, а впоследствии успешно вышли на рынок металлов. SOCAR Trading обладает всем необходимым — от опыта в логистике до квалифицированной команды трейдеров — чтобы органично занять нишу в этом сегменте».

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