USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Французский спецназ объявил забастовку

14:35 349

Элитное подразделение французской полиции, спецотряды по поиску и интервенции BRI, начали забастовку, сообщает телеканал TF1.

Порядка 400 сотрудников спецназа по всей стране присоединились к забастовке, отказываясь работать сверхурочно. Они сократили дежурства и ночное патрулирование на автомобилях.

В коммюнике профсоюз сотрудников полиции Alliance police nationale потребовал признания сложности и опасности их работы и увеличения премий за переработки.

Региональным сотрудникам BRI была предложена премия в 400 евро, но они требуют повысить ее до 650 евро, как в случае спецотряда полиции RAID или парижского подразделения BRI.

Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
13:21 2317
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 2378
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля обновлено 14:04
14:04 3499
Небо Европы осталось закрытым для России
Небо Европы осталось закрытым для России
13:49 1072
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия наша корреспонденция
12:06 3270
Орбан встал грудью ради Азербайджана
Орбан встал грудью ради Азербайджана наши подробности
01:56 9579
Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан
Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан
13:01 1966
И Чиполлино подкупили и приручили
И Чиполлино подкупили и приручили новое время и старое искусство
11:05 2936
Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана
Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана наш комментарий
17 апреля 2025, 22:38 11268
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
11:14 2601
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу глас народа - глас Божий
17 апреля 2025, 22:03 9541

ЭТО ВАЖНО

Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
13:21 2317
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 2378
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля обновлено 14:04
14:04 3499
Небо Европы осталось закрытым для России
Небо Европы осталось закрытым для России
13:49 1072
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия наша корреспонденция
12:06 3270
Орбан встал грудью ради Азербайджана
Орбан встал грудью ради Азербайджана наши подробности
01:56 9579
Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан
Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан
13:01 1966
И Чиполлино подкупили и приручили
И Чиполлино подкупили и приручили новое время и старое искусство
11:05 2936
Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана
Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана наш комментарий
17 апреля 2025, 22:38 11268
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
11:14 2601
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу глас народа - глас Божий
17 апреля 2025, 22:03 9541
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться