Французский спецназ объявил забастовку

Элитное подразделение французской полиции, спецотряды по поиску и интервенции BRI, начали забастовку, сообщает телеканал TF1.
Порядка 400 сотрудников спецназа по всей стране присоединились к забастовке, отказываясь работать сверхурочно. Они сократили дежурства и ночное патрулирование на автомобилях.
В коммюнике профсоюз сотрудников полиции Alliance police nationale потребовал признания сложности и опасности их работы и увеличения премий за переработки.
Региональным сотрудникам BRI была предложена премия в 400 евро, но они требуют повысить ее до 650 евро, как в случае спецотряда полиции RAID или парижского подразделения BRI.