МЧС выявило «опасный» дом торжеств

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей. В частности, в здании оказалась неисправной автоматическая пожарная сигнализация, электропроводка была проложена по горючим материалам с нарушением норм, а профилактический осмотр электрооборудования не проводился. Также объект не был обеспечен необходимыми средствами пожаротушения — огнетушителями, внутренними кранами и пожарным водоёмом.

Кроме того, двери эвакуационных выходов не открывались по направлению выхода, а само здание не было застраховано, как того требует законодательство об обязательных видах страхования.

В министерстве отметили, что при таких условиях пожар может возникнуть в любой момент и распространиться с большой скоростью, сделав трагедию неизбежной. По итогам проверки было принято решение о временной приостановке деятельности дома торжеств «Шамо» до полного устранения нарушений.