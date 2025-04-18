USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

МЧС выявило «опасный» дом торжеств

фото; видео
14:55 209

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям приостановила деятельность дома торжеств «Шамо» в Шемахе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей. В частности, в здании оказалась неисправной автоматическая пожарная сигнализация, электропроводка была проложена по горючим материалам с нарушением норм, а профилактический осмотр электрооборудования не проводился. Также объект не был обеспечен необходимыми средствами пожаротушения — огнетушителями, внутренними кранами и пожарным водоёмом.

Кроме того, двери эвакуационных выходов не открывались по направлению выхода, а само здание не было застраховано, как того требует законодательство об обязательных видах страхования.

В министерстве отметили, что при таких условиях пожар может возникнуть в любой момент и распространиться с большой скоростью, сделав трагедию неизбежной. По итогам проверки было принято решение о временной приостановке деятельности дома торжеств «Шамо» до полного устранения нарушений.

Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
13:21 2318
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 2378
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля обновлено 14:04
14:04 3504
Небо Европы осталось закрытым для России
Небо Европы осталось закрытым для России
13:49 1075
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия наша корреспонденция
12:06 3273
Орбан встал грудью ради Азербайджана
Орбан встал грудью ради Азербайджана наши подробности
01:56 9579
Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан
Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан
13:01 1970
И Чиполлино подкупили и приручили
И Чиполлино подкупили и приручили новое время и старое искусство
11:05 2936
Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана
Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана наш комментарий
17 апреля 2025, 22:38 11269
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
11:14 2602
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу глас народа - глас Божий
17 апреля 2025, 22:03 9543

ЭТО ВАЖНО

Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
13:21 2318
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 2378
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля обновлено 14:04
14:04 3504
Небо Европы осталось закрытым для России
Небо Европы осталось закрытым для России
13:49 1075
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия
Новый герой Америки: Килмар Абрего Гарсия наша корреспонденция
12:06 3273
Орбан встал грудью ради Азербайджана
Орбан встал грудью ради Азербайджана наши подробности
01:56 9579
Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан
Пезешкиан со свитой посетит Азербайджан
13:01 1970
И Чиполлино подкупили и приручили
И Чиполлино подкупили и приручили новое время и старое искусство
11:05 2936
Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана
Пашинян уступил: Армения исполнит последнее требование Азербайджана наш комментарий
17 апреля 2025, 22:38 11269
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
Спецпосланник Трампа делит земли Украины: «Некоторые регионы» отойдут России
11:14 2602
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу
Турция раскололась: небывалый рост популярности Имамоглу глас народа - глас Божий
17 апреля 2025, 22:03 9543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться