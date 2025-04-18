Литва отказалась от мигрантов из Центральной Азии

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что страна пересмотрит свою миграционную политику и будет делать акцент на привлечение рабочей силы из стран, более близких к ней в культурном плане.

«К сожалению, мы должны признать, что выходцы из некоторых стран склонны к радикализации. Возможно, нам следует пересмотреть иммиграционную политику, сосредоточив усилия на поиске квалифицированной рабочей силы в странах, которые ближе к нам культурно», — отметил Палуцкас в беседе с журналистами в президентском дворце.

Его слова прозвучали после того, как глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис сообщил в воскресенье, что Литва запретила въезд около десяти гражданам стран Центральной Азии из-за их связей с террористическими группировками и потенциальной радикализации.

Палуцкас подчеркнул, что в будущем будет пересмотрена миграционная политика страны с целью усиления ее соответствия культурной близости.

Напомним, что в последние годы в Литве увеличилось число мигрантов из стран Центральной Азии.