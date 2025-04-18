Peerstack Academy: образовательные IT-программы Qwasar Silicon Valley теперь в Азербайджане

Peerstack Academy представляет в Азербайджане образовательные программы признанного американского провайдера технологического образования Qwasar Silicon Valley, направленные на подготовку специалистов международного уровня в сфере информационных технологий. Академия располагается в современном учебном пространстве, специально созданном на территории Азербайджанского технического университета.

Состоялась официальная церемония открытия Peerstack Academy – образовательной инициативы, реализованной в партнерстве между NEQSOL Academy, входящий в состав NEQSOL Holding, Фондом развития образования и компанией Technology SNI.

Программа обучения в Peerstack Academy – это интенсивный курс по full-stack программированию, разработанный на основе международных стандартов с акцентом на практические навыки и проектную деятельность. Учебный план составлен по методологии Qwasar Silicon Valley и отражает реальные рабочие процессы в индустрии. В ходе обучения студенты осваивают такие технологии, как Ruby, JavaScript, React, PostgreSQL и REST API. По завершении курса выпускники получают два международных диплома и портфолио с готовыми к применению проектами.

NEQSOL Holding покрывает 70% стоимости обучения, что делает программу более доступной для широкого круга участников и способствует развитию технологической экосистемы в стране. Отбор студентов стартовал в 2024 году, и отобранные участники уже приступили к обучению.

На церемонии открытия выступили директор Peerstack Academy Джамал Рзаев, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, руководитель азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмадзаде, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding Мерич Тунч, начальник департамента по управлению проектами Фонда развития образования Расул Гашимов и генеральный директор Qwasar Silicon Valley Квам Ямгнан.