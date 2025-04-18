В Турции задержаны лидеры ОПГ

В Турции были проведены операции против шести организованных преступных группировок (ОПГ).

Об этом сообщил глава МВД cтраны Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.

Во время рейдов в четырех провинциях — Адане, Анталье, Измире (две операции) и Стамбуле (две операции) — задержаны 158 участников ОПГ, включая лидеров S.B., H.Y. и A.B.

В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято нелицензионное оружие, различное количество наркотиков и большое количество чеков и векселей.