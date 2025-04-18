В Турции задержаны лидеры ОПГ

В Турции были проведены операции против шести организованных преступных группировок (ОПГ).
Об этом сообщил глава МВД cтраны Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.
Во время рейдов в четырех провинциях — Адане, Анталье, Измире (две операции) и Стамбуле (две операции) — задержаны 158 участников ОПГ, включая лидеров S.B., H.Y. и A.B.
В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято нелицензионное оружие, различное количество наркотиков и большое количество чеков и векселей.
“6 ayrı Organize Suç Örgütü Üyesi 158 şüpheli yakalandı.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2025
📍Adana’da S.B.’nin,
📍İstanbul’da H.Y. ve B.B.’nin (yurt dışında tutuklu),
📍Antalya’da A.B.’nin,
📍İzmir’de S.A. (yurt dışında) ve U.G’nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik… pic.twitter.com/8LQEOwBG2p