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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

В Турции задержаны лидеры ОПГ

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15:40 1390

В Турции были проведены операции против шести организованных преступных группировок (ОПГ).

Об этом сообщил глава МВД cтраны Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.

Во время рейдов в четырех провинциях — Адане, Анталье, Измире (две операции) и Стамбуле (две операции) — задержаны 158 участников ОПГ, включая лидеров S.B., H.Y. и A.B.

В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято нелицензионное оружие, различное количество наркотиков и большое количество чеков и векселей.

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