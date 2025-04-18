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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Япония предоставит Украине крупный кредит

15:50 850

Украина получит кредит в 3 миллиарда долларов от Японии, который будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Отмечается, что сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали Соглашение в форме обмена нотами. Оно предусматривает предоставление Украине кредита объемом до 471,9 млрд японских иен (около 3 млрд долларов США).

«Средства являются частью механизма ERA for Ukraine стран G7 общим объемом около 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов», - говорится в сообщении.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены для поддержки приоритетных бюджетных потребностей и содействия восстановлению и развитию Украины.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что за три последних года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму более 8,5 млрд долларов. Эти средства стали критически значимыми для поддержания экономической и финансовой стабильности страны.

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