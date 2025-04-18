Украинские дроны заменяют солдат на поле боя

В прошлом месяце Россия вытеснила украинские силы из большей части территории Курской области, захваченной ими в августе прошлого года. Россияне задействовали свои элитные бригады, северокорейские войска и новое оружие — дроны с оптоволоконным управлением, которые контролируются через длинный легкий кабель, а не радиосигналы, что делает их неуязвимыми для глушения. Теперь бои перекинулись через границу обратно в Украину, пишет The Economist.

Населенные пункты у границы подвергаются обстрелам, тысячи мирных жителей бежали или были эвакуированы. Некоторые российские штурмовые группы пересекли границу, но, как утверждает Владимир Артюх, глава военной администрации Сумской области, они были уничтожены.

Украинские войска все еще удерживают небольшие участки территории внутри России. В конце марта они провели отвлекающую атаку, продвинувшись через границу в соседнюю Белгородскую область. Российские силы бомбят города и села на украинской стороне, через которые проходили украинские войска, чтобы добраться до Белгорода.

На востоке, в Донбассе, бои продолжаются. 8 апреля Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что украинские силы захватили двух граждан Китая, воевавших на стороне россиян, подтвердив давние сообщения других иностранных военнопленных о присутствии китайцев. Зеленский сказал, что поднимет этот вопрос с правительством Китая.

Россия пыталась захватить Сумы в феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, но не смогла. Через шесть недель ее силы были полностью вытеснены из региона. Теперь, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, Россия готовится к новому наступлению на область. Неясно, будет ли это реальная попытка оккупировать территорию или серия непрерывных атак, направленных на сковывание украинских войск и создание буферной зоны.

Доступ в город строго контролируется Службой безопасности Украины. За контрольно-пропускными пунктами видны новые бункеры, траншеи и линии обороны, пересекающие поля вокруг города. Сами Сумы кипят жизнью: несмотря на рост числа атак, население города увеличилось с начала войны, говорит Артюх.

В первом квартале этого года Сумская область подверглась ударам 8 925 дронов, планирующих бомб и других ракет, по сравнению с 3 693 за тот же период прошлого года, говорит Артюх. Однако в городе нет признаков паники. Он слишком хорошо защищен, чтобы россияне могли его захватить, считает военный аналитик Юрий Бутузов. По его мнению, текущая цель россиян — вернуть холмы вдоль российской стороны границы, все еще занятые украинскими силами.

Контроль над этими высотами облегчил бы использование дронов для создания 10-километровой буферной зоны под контролем России на территории Украины. Это, по словам Бутузова, позволило бы россиянам перебросить большую часть войск, воюющих здесь, в восточный Донбасс. Россия официально аннексировала этот регион, но почти ни одна страна не признает ее претензии, и часть Донбасса остается под контролем Украины. «Донбасс — стратегическая цель для Путина», — говорит Бутузов.

Дальше на восток, в селе между российской границей и прифронтовым районом Купянска, солдаты из подразделения дронов, известного как «Тайфун», сказали, что обстановка спокойная. Нового российского наступления не ожидается, и они готовятся к переброске в Покровск, осажденный город в Донбассе. За последний месяц подразделение начало использовать собственные оптоволоконные дроны, говорит Михаил, их командир, — через пару месяцев после того, как их начали использовать россияне.

Дроны сделают передвижение солдат или техники вдоль линий фронта еще сложнее, чем сейчас, говорит Михаил. Это означает, что для удержания позиций требуется меньше солдат. Если полгода назад украинские силы опасались, что противник медленно оттесняет их, теперь они считают, что дроны и хорошо подготовленные оборонительные позиции могут сдерживать россиян. Действительно, российские силы почти не продвинулись за последние два года. Состоится ли сделка о прекращении огня, неизвестно. Украина полагается на свои собственные силы. 75% всех потерь, понесенных российской армией, наносятся украинскими беспилотниками, отмечает издание.