Вэнс дал оптимистический прогноз по Украине

Вашингтон оптимистично оценивает возможность урегулирования российско-украинского конфликта, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

«Я хочу рассказать премьер-министру о некоторых моментах в переговорах между Россией и Украиной. Даже за последние 24 часа, мы думаем, у нас появилось кое-что интересное, о чем мы можем сообщить», - сказал Вэнс журналистам, сидя рядом с Мелони.

«Поскольку переговоры ведутся, я не буду опережать события, но у нас есть оптимизм по поводу того, что мы, хочется надеяться, сможем положить конец этой войне», - добавил вице-президент США.