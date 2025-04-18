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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Вэнс дал оптимистический прогноз по Украине

16:08 1220

Вашингтон оптимистично оценивает возможность урегулирования российско-украинского конфликта, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

«Я хочу рассказать премьер-министру о некоторых моментах в переговорах между Россией и Украиной. Даже за последние 24 часа, мы думаем, у нас появилось кое-что интересное, о чем мы можем сообщить», - сказал Вэнс журналистам, сидя рядом с Мелони.

«Поскольку переговоры ведутся, я не буду опережать события, но у нас есть оптимизм по поводу того, что мы, хочется надеяться, сможем положить конец этой войне», - добавил вице-президент США.

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