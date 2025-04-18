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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
16:05 3118

Правительство Германии официально заблокировало продажу Турции многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, сославшись на политическую деградацию в Анкаре. Как сообщает издание Handelsblatt, причиной стал арест мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиции и кандидата в президенты от Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу.

Германия приостановила технические переговоры по поставке истребителей, заявив, что в условиях подрыва в Турции верховенства права и электоральной легитимности продолжение сделки «неприемлемо с политической и моральной точки зрения».

Источники в оборонно-промышленном комплексе Германии подтверждают, что фактически диалог с Анкарой зашел в тупик. Ключевая причина — растущее беспокойство по поводу милитаризации авторитарной повестки президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Показательно, что переговоры по Eurofighter достигли пика всего за несколько дней до ареста Имамоглу

Истребитель Eurofighter Typhoon, разрабатываемый европейским консорциумом Eurofighter GmbH, в который входят компании BAE Systems, Airbus и Leonardo, — один из флагманов европейской боевой авиации. Помимо стран НАТО, его поставляют в некоторые государства Ближнего Востока.

Турция, стремясь модернизировать свой устаревающий парк F-16, изначально нацеливалась на американский F-35, но была исключена из проекта после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон тогда счел этот шаг несовместимым с интересами НАТО и заблокировал поставки.

После этого Анкара предприняла попытку выстроить альтернативный маршрут перевооружения, начав переговоры с консорциумом Eurofighter. Однако и здесь на пути вновь встали политические риски. Германия, которая сначала проявила осторожный оптимизм и разрешила старт технических переговоров, сегодня демонстративно отходит от сотрудничества.

Показательно, что переговоры по Eurofighter достигли пика всего за несколько дней до ареста Имамоглу. О чем подробно писал haqqin.az.

Резкое ухудшение политической ситуации после ареста Имамоглу вызвало немедленную реакцию, и Германия «заморозила» процесс

В марте 2025 года консорциум Eurofighter направил Анкаре конкретное ценовое предложение на поставку 40 истребителей, Турция готовилась к встречному ответу. Однако резкое ухудшение политической ситуации после ареста Имамоглу вызвало немедленную реакцию, и Германия «заморозила» процесс. С учетом же нарастающего напряжения в отношениях Турции с Евросоюзом возобновление переговоров в обозримом будущем представляется маловероятным.

На фоне обостряющейся международной изоляции турецкое руководство продолжает искать лазейки. В турецких СМИ настойчиво циркулирует версия о возможном возвращении Анкары к переговорам по F-35 в случае, если Турция откажется от комплексов С-400 или передаст их на базу НАТО в Инджирлике.

Поводом послужил мартовский телефонный разговор между Эрдоганом и Дональдом Трампом, завершившийся похвалой в адрес турецкого президента. В реальности же подобный сценарий выглядит крайне сомнительно. И не только из-за структурных разногласий в НАТО, но и ввиду нарастающей геополитической конфронтации Турции с Израилем, Грецией и греческим Кипром в районе Восточного Средиземноморья.

Несмотря на успешные испытания KAAN, самолет пока базируется на двигателе от американского истребителя F-16

В условиях внешнеполитической турбулентности и обострения недоверия со стороны союзников Турция все активнее делает ставку на собственную оборонную промышленность. Разработка беспилотников (в частности, проект Bayraktar Kızılelma) и создание отечественного истребителя пятого поколения KAAN стали краеугольными камнями этой стратегии.

В то же время путь к стратегической автономии долог и полон ограничений. Несмотря на успешные испытания KAAN, самолет пока базируется на двигателе от американского истребителя F-16, что ставит под сомнение его соответствие стандартам пятого поколения. А потому перспективы полномасштабного производства истребителя KAAN остаются туманными, а зависимость от зарубежных компонентов — критической.

По мнению военных аналитиков, в краткосрочной перспективе ВВС Турции в условиях нынешних технических и политических ограничений будут вынуждены опираться на модернизированные F-16 и развивающуюся экосистему беспилотной авиации.

При этом перспектива закупки современных западных истребителей будет заблокирована до тех пор, пока внутренняя политическая обстановка в Турции не перестанет вызывать системное неприятие у ее партнеров по альянсу.

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