Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу

Правительство Германии официально заблокировало продажу Турции многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, сославшись на политическую деградацию в Анкаре. Как сообщает издание Handelsblatt, причиной стал арест мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиции и кандидата в президенты от Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Германия приостановила технические переговоры по поставке истребителей, заявив, что в условиях подрыва в Турции верховенства права и электоральной легитимности продолжение сделки «неприемлемо с политической и моральной точки зрения». Источники в оборонно-промышленном комплексе Германии подтверждают, что фактически диалог с Анкарой зашел в тупик. Ключевая причина — растущее беспокойство по поводу милитаризации авторитарной повестки президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Истребитель Eurofighter Typhoon, разрабатываемый европейским консорциумом Eurofighter GmbH, в который входят компании BAE Systems, Airbus и Leonardo, — один из флагманов европейской боевой авиации. Помимо стран НАТО, его поставляют в некоторые государства Ближнего Востока. Турция, стремясь модернизировать свой устаревающий парк F-16, изначально нацеливалась на американский F-35, но была исключена из проекта после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон тогда счел этот шаг несовместимым с интересами НАТО и заблокировал поставки. После этого Анкара предприняла попытку выстроить альтернативный маршрут перевооружения, начав переговоры с консорциумом Eurofighter. Однако и здесь на пути вновь встали политические риски. Германия, которая сначала проявила осторожный оптимизм и разрешила старт технических переговоров, сегодня демонстративно отходит от сотрудничества. Показательно, что переговоры по Eurofighter достигли пика всего за несколько дней до ареста Имамоглу. О чем подробно писал haqqin.az.

В марте 2025 года консорциум Eurofighter направил Анкаре конкретное ценовое предложение на поставку 40 истребителей, Турция готовилась к встречному ответу. Однако резкое ухудшение политической ситуации после ареста Имамоглу вызвало немедленную реакцию, и Германия «заморозила» процесс. С учетом же нарастающего напряжения в отношениях Турции с Евросоюзом возобновление переговоров в обозримом будущем представляется маловероятным. На фоне обостряющейся международной изоляции турецкое руководство продолжает искать лазейки. В турецких СМИ настойчиво циркулирует версия о возможном возвращении Анкары к переговорам по F-35 в случае, если Турция откажется от комплексов С-400 или передаст их на базу НАТО в Инджирлике. Поводом послужил мартовский телефонный разговор между Эрдоганом и Дональдом Трампом, завершившийся похвалой в адрес турецкого президента. В реальности же подобный сценарий выглядит крайне сомнительно. И не только из-за структурных разногласий в НАТО, но и ввиду нарастающей геополитической конфронтации Турции с Израилем, Грецией и греческим Кипром в районе Восточного Средиземноморья.