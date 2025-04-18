Сделка сорвана: Германия не променяла кошелек на Имамоглу

Правительство Германии официально заблокировало продажу Турции многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon, сославшись на политическую деградацию в Анкаре. Как сообщает издание Handelsblatt, причиной стал арест мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиции и кандидата в президенты от Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу.
Германия приостановила технические переговоры по поставке истребителей, заявив, что в условиях подрыва в Турции верховенства права и электоральной легитимности продолжение сделки «неприемлемо с политической и моральной точки зрения».
Источники в оборонно-промышленном комплексе Германии подтверждают, что фактически диалог с Анкарой зашел в тупик. Ключевая причина — растущее беспокойство по поводу милитаризации авторитарной повестки президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Истребитель Eurofighter Typhoon, разрабатываемый европейским консорциумом Eurofighter GmbH, в который входят компании BAE Systems, Airbus и Leonardo, — один из флагманов европейской боевой авиации. Помимо стран НАТО, его поставляют в некоторые государства Ближнего Востока.
Турция, стремясь модернизировать свой устаревающий парк F-16, изначально нацеливалась на американский F-35, но была исключена из проекта после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон тогда счел этот шаг несовместимым с интересами НАТО и заблокировал поставки.
После этого Анкара предприняла попытку выстроить альтернативный маршрут перевооружения, начав переговоры с консорциумом Eurofighter. Однако и здесь на пути вновь встали политические риски. Германия, которая сначала проявила осторожный оптимизм и разрешила старт технических переговоров, сегодня демонстративно отходит от сотрудничества.
Показательно, что переговоры по Eurofighter достигли пика всего за несколько дней до ареста Имамоглу. О чем подробно писал haqqin.az.
В марте 2025 года консорциум Eurofighter направил Анкаре конкретное ценовое предложение на поставку 40 истребителей, Турция готовилась к встречному ответу. Однако резкое ухудшение политической ситуации после ареста Имамоглу вызвало немедленную реакцию, и Германия «заморозила» процесс. С учетом же нарастающего напряжения в отношениях Турции с Евросоюзом возобновление переговоров в обозримом будущем представляется маловероятным.
На фоне обостряющейся международной изоляции турецкое руководство продолжает искать лазейки. В турецких СМИ настойчиво циркулирует версия о возможном возвращении Анкары к переговорам по F-35 в случае, если Турция откажется от комплексов С-400 или передаст их на базу НАТО в Инджирлике.
Поводом послужил мартовский телефонный разговор между Эрдоганом и Дональдом Трампом, завершившийся похвалой в адрес турецкого президента. В реальности же подобный сценарий выглядит крайне сомнительно. И не только из-за структурных разногласий в НАТО, но и ввиду нарастающей геополитической конфронтации Турции с Израилем, Грецией и греческим Кипром в районе Восточного Средиземноморья.
В условиях внешнеполитической турбулентности и обострения недоверия со стороны союзников Турция все активнее делает ставку на собственную оборонную промышленность. Разработка беспилотников (в частности, проект Bayraktar Kızılelma) и создание отечественного истребителя пятого поколения KAAN стали краеугольными камнями этой стратегии.
В то же время путь к стратегической автономии долог и полон ограничений. Несмотря на успешные испытания KAAN, самолет пока базируется на двигателе от американского истребителя F-16, что ставит под сомнение его соответствие стандартам пятого поколения. А потому перспективы полномасштабного производства истребителя KAAN остаются туманными, а зависимость от зарубежных компонентов — критической.
По мнению военных аналитиков, в краткосрочной перспективе ВВС Турции в условиях нынешних технических и политических ограничений будут вынуждены опираться на модернизированные F-16 и развивающуюся экосистему беспилотной авиации.
При этом перспектива закупки современных западных истребителей будет заблокирована до тех пор, пока внутренняя политическая обстановка в Турции не перестанет вызывать системное неприятие у ее партнеров по альянсу.