Дочь Путина переманивает российские компании в Индию

Фонд дочери президента РФ Катерины Тихоновой «Иннопрактика» откроет технохаб для российских высокотехнологичных компаний в столице Индии Нью-Дели, где они смогут работать с международными партнерами. Об этом на форуме Data Fusion сообщила первый замгендиректора фонда Наталья Попова, которая является университетской подругой Тихоновой и женой главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, пишут «Ведомости».

«Компании — сливки нашего высокотеха должны работать не только в рамках российского рынка, но и быть широко представлены за рубежом», — сказала Попова.

По ее словам, «Иннопрактика» уже создала технохаб в Китае и ведет обсуждение открытия аналогичных площадок в ОАЭ, Бразилии и ЮАР. «То есть мы идем по БРИКС+, потому что считаем, что это наиболее перспективная стратегия. <…> Мы вырастим наших единорогов, и наше технологическое лидерство будет подтверждено не только в рамках российского рынка», — пообещала Попова.

Согласно данным Центробанка, война в Украине привела к резкому падению экспорта российского программного обеспечения (ПО). Если в довоенном 2021 году показатель достигал 7,4 млрд долларов, то по итогам 2024-го снизился до 1,9 млрд долларов. Таким образом, экспорт IT-решений за указанный период сократился в 3,9 раза. При этом падение ускоряется: в 2022-м оно составило 19,3% год к году, а в 2024-м — экспорт упал почти вдвое.

Такая динамика связана с закрытием основных экспортных рынков для российских IT-компаний — США и ЕС, куда поставлялись решения в области информационной безопасности и финансовых технологий. После закрытия западных рынков российские компании пытались наращивать экспорт в «дружественные» страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Однако, как отмечали в аналитической компании «Яков и партнеры», новые направления не смогли компенсировать потерю рынков США и ЕС.

В связи с этим некоторые отечественные разработчики софта полностью уходят из России, выбирая работать на глобальном рынке. Также многие российские IT-компании открывают дочерние организации за рубежом, номинально никак не связанные с Россией, отмечал директор по развитию международного бизнеса Sibedge Всеволод Мороцкий.

После вторжения России в Украину США ввели санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина. В обосновании говорилось, что Тихонова «руководит хай-тек компанией, чья работа помогает правительству России и оборонной индустрии», а его вторая дочь Мария Воронцова — «программами, на которые были направлены миллиарды долларов от Кремля для генетических исследований, и их лично курирует Путин».