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Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией?

еще один вопрос; обновлено 17:56
Отдел информации
17:56 751

18 апреля состоялся телефонный разговор замминистра иностранных дел России Михаила Галузина со спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикером Национального собрания Рубеном Рубиняном. Об этом сообщает российский МИД.

Российская сторона подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой, поскольку «улучшение армяно-турецких отношений является важным фактором стабильности и устойчивого развития Южного Кавказа».

Рубинян проинформировал о последних событиях в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Были обсуждены также ряд вопросов двусторонних российско-армянских отношений, а также взаимодействие в южнокавказском регионе, в том числе в рамках платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция).

Следует отметить, что последние прямые контакты между дипломатическими представителями Турции и Армении состоялись в Анталье в рамках проходившего там недавно Форума дипломатии. В кулуарах форума состоялись встречи как между специальными представителями Турции и Армении по нормализации отношений — Сердаром Кылычем и Рубеном Рубиняном, так и между министрами иностранных дел Хаканом Фиданом и Араратом Мирзояном.

На самом деле процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией, начавшийся в начале 2021 года, изначально проходил с согласия и при участии Москвы. Это объясняется тем, что Россия выдвинула идею создания формата регионального сотрудничества «3+3», а его становление и развитие во многом зависят от нормализации армяно-турецких отношений. Не случайно первая встреча специальных представителей Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна также прошла в Москве.

Однако позднее Ереван и Анкара решили вести переговоры по нормализации напрямую, без участия третьих сторон. Спецпредставители больше не встречались в Москве, зато как минимум дважды провели переговоры на армяно-турецкой границе. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы Москва не вмешивалась в процесс урегулирования и не контролировала переговоры. Это создает совершенно новую ситуацию для России. Нормализация армяно-турецких отношений вне контроля Москвы может, по мнению последней, «представлять угрозу интересам России в регионе». Особенно если учесть, что армянские власти рассматривают улучшение отношений с Турцией как часть стратегии сближения с Западом.

Анкара же проводит процесс нормализации с Ереваном параллельно с мирными переговорами между Арменией и Азербайджаном, и не готова открывать границы до подписания мирного соглашения. По этой причине процесс нормализации между Анкарой и Ереваном сейчас можно считать зашедшим в тупик.

На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите ЕС – Центральная Азия в Самарканде, что открытие границы между Арменией и Турцией создаст совершенно новую ситуацию в регионе, и Брюссель поддерживает процесс нормализации отношений между двумя странами.

Теперь же, судя по всему, Россия стремится подключиться к этому процессу и ищет возможности, чтобы повлиять на него.

*** 16:34

18 апреля состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным и вице-спикером Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном.

Как заявляет МИД РФ, российская сторона подтвердила свою «готовность» продолжать «поддерживать» Ереван и Анкару, поскольку «улучшение армяно-турецких отношений является важным фактором стабильности и устойчивого развития Южного Кавказа».

«Обсужден ряд вопросов российско-армянских отношений, а также взаимодействия в южнокавказском регионе, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция).

В ходе переговоров российская сторона подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой, поскольку улучшение армяно-турецких отношений является важным фактором стабильности и устойчивого развития Южного Кавказа», - отмечается в заявлении.

Согласно источнику, Рубинян проинформировал о последних событиях в сфере нормализации отношений между Арменией и Турцией.

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