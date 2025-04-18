В Армении призвали ограничить вещание российских каналов

«Если бы мы в свое время не предоставили России частоты в нашем государственном мультиплексе, то в позапрошлом году в наших отношениях не было бы той напряженности. Теперь французская сторона хочет частоты. Я считаю, что присутствие иностранных телекомпаний в нашем общественном мультиплексе должно быть существенно сокращено», - отметил он, выступая в парламенте. Трансляцию ведут местные телеканалы.

При этом Акопян подчеркнул, что он не против российских телеканалов, входящих сейчас в армянский общественный мультиплекс, а против зарубежных телеканалов в этом списке в принципе.

В Армении через общественный мультиплекс из-за рубежа ретранслируются только российские телеканалы: Первый канал, «Культура» и «РТР-Планета».