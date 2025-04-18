Кремль приготовился объяснить россиянам срыв переговоров c Украиной

В администрации президента начали готовить объяснение для россиян на случай срыва мирных переговоров с США по Украине, рассказал «Верстке» близкий к Кремлю источник. По его словам, было сразу понятно, что стартовавший два месяца назад диалог не мог завершиться миром к Пасхе, 20 апреля, как рассчитывал американский президент Дональд Трамп, однако у россиян все равно сложились ожидания скорого завершения конфликта.

«Сейчас основная задача — донести, что мы тут вообще ни при чем. Это они [администрация Трампа] с [президентом Украины Владимиром] Зеленским не договорились», — отметил собеседник издания.

Для заключения мира не решен ряд принципиальных моментов — это «неприкосновенность» «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей, а также власть в Украине, подчеркнул другой собеседник «Верстки» со Старой площади. По его словам, в Кремле считают необходимым провести президентские выборы в Украине, поскольку убеждены, что Зеленский за счет военного положения «держится за власть». Но американцы не разделяют эту точку зрения и «хохлы упираются», посетовал источник. «Переговоры могут быть только с теми, кто может договориться, а тут просто не с кем.

Ну о чем Путин и Зеля могут договориться даже через посредников? Обрыв связи между ними налицо. С инопланетянином проще каждому из них разговаривать, чем друг с другом», — говорит руководитель одного из подразделений администрации президента, работающий с информационным пространством. Он добавил, что «кто-то из них должен исчезнуть» и «лучше, конечно, чтобы это был Зеленский».

По словам работающего с Кремлем политтехнолога, Трамп «вы******ся», но его «понты» должны сопровождаться каким-то делом. «Наши могут просто поговорить, им с этого ни холодно ни жарко. А ему надо искать место, где он сможет добиться результата, что он, похоже, и сделает. А мы что? Мы воюем», — отметил политтехнолог.

Между тем сам Трамп не теряет надежды добиться прекращения огня в Украине в ближайшее время. Накануне, 17 апреля, он заявил, что ожидает от Москвы реакции на предложение о прекращении огня «на этой неделе», то есть до 20 апреля. «Посмотрим, что будет. Мы хотим, чтобы это (война) прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — сказал Трамп.

Ранее источник Axios сообщил, что Трамп может ввести новые санкции против России, если Путин не согласится на перемирие до конца апреля. По данным Fox News, Белый дом рассматривает жесткие ограничения против российского «теневого флота». Сам Трамп до этого говорил, что может ввести пошлины до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть.

В то же время глава Госдепа Марко Рубио допустил, что Вашингтон может отказаться от попыток добиться мира между Россией и Украиной, если в ближайшие несколько дней не увидит признаков того, что сделка может быть заключена. «Это [урегулирование между Россией и Украиной] важно, но есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не большего внимания», — сказал Рубио.