USD 1.7000
EUR 1.9328
RUB 2.0703
Подписаться на уведомления
Страшные последствия наводнений в Азербайджане
Новость дня
Страшные последствия наводнений в Азербайджане

Кремль приготовился объяснить россиянам срыв переговоров c Украиной

16:50 1340

В администрации президента начали готовить объяснение для россиян на случай срыва мирных переговоров с США по Украине, рассказал «Верстке» близкий к Кремлю источник. По его словам, было сразу понятно, что стартовавший два месяца назад диалог не мог завершиться миром к Пасхе, 20 апреля, как рассчитывал американский президент Дональд Трамп, однако у россиян все равно сложились ожидания скорого завершения конфликта.

«Сейчас основная задача — донести, что мы тут вообще ни при чем. Это они [администрация Трампа] с [президентом Украины Владимиром] Зеленским не договорились», — отметил собеседник издания.

Для заключения мира не решен ряд принципиальных моментов — это «неприкосновенность» «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей, а также власть в Украине, подчеркнул другой собеседник «Верстки» со Старой площади. По его словам, в Кремле считают необходимым провести президентские выборы в Украине, поскольку убеждены, что Зеленский за счет военного положения «держится за власть». Но американцы не разделяют эту точку зрения и «хохлы упираются», посетовал источник. «Переговоры могут быть только с теми, кто может договориться, а тут просто не с кем.

Ну о чем Путин и Зеля могут договориться даже через посредников? Обрыв связи между ними налицо. С инопланетянином проще каждому из них разговаривать, чем друг с другом», — говорит руководитель одного из подразделений администрации президента, работающий с информационным пространством. Он добавил, что «кто-то из них должен исчезнуть» и «лучше, конечно, чтобы это был Зеленский».

По словам работающего с Кремлем политтехнолога, Трамп «вы******ся», но его «понты» должны сопровождаться каким-то делом. «Наши могут просто поговорить, им с этого ни холодно ни жарко. А ему надо искать место, где он сможет добиться результата, что он, похоже, и сделает. А мы что? Мы воюем», — отметил политтехнолог.

Между тем сам Трамп не теряет надежды добиться прекращения огня в Украине в ближайшее время. Накануне, 17 апреля, он заявил, что ожидает от Москвы реакции на предложение о прекращении огня «на этой неделе», то есть до 20 апреля. «Посмотрим, что будет. Мы хотим, чтобы это (война) прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — сказал Трамп.

Ранее источник Axios сообщил, что Трамп может ввести новые санкции против России, если Путин не согласится на перемирие до конца апреля. По данным Fox News, Белый дом рассматривает жесткие ограничения против российского «теневого флота». Сам Трамп до этого говорил, что может ввести пошлины до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть.

В то же время глава Госдепа Марко Рубио допустил, что Вашингтон может отказаться от попыток добиться мира между Россией и Украиной, если в ближайшие несколько дней не увидит признаков того, что сделка может быть заключена. «Это [урегулирование между Россией и Украиной] важно, но есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не большего внимания», — сказал Рубио.

Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией?
Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией? еще один вопрос; обновлено 17:56
17:56 754
CША окончательно сливают Украину
CША окончательно сливают Украину
17:49 243
Китай украл российские военные разработки
Китай украл российские военные разработки
17:20 947
Кремль приготовился объяснить россиянам срыв переговоров c Украиной
Кремль приготовился объяснить россиянам срыв переговоров c Украиной
16:50 1341
SOCAR будет торговать и металлами
SOCAR будет торговать и металлами наше поле зрения
14:36 2254
Украинские дроны заменяют солдат на поле боя
Украинские дроны заменяют солдат на поле боя The Economist
15:57 1800
Алиевы в Sea Breezе
Алиевы в Sea Breezе
15:31 3808
Peerstack Academy: образовательные IT-программы Qwasar Silicon Valley теперь в Азербайджане
Peerstack Academy: образовательные IT-программы Qwasar Silicon Valley теперь в Азербайджане
15:20 811
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
13:21 4201
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 2642
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля обновлено 14:04
14:04 5561

ЭТО ВАЖНО

Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией?
Россия хочет вступить в переговоры между Турцией и Арменией? еще один вопрос; обновлено 17:56
17:56 754
CША окончательно сливают Украину
CША окончательно сливают Украину
17:49 243
Китай украл российские военные разработки
Китай украл российские военные разработки
17:20 947
Кремль приготовился объяснить россиянам срыв переговоров c Украиной
Кремль приготовился объяснить россиянам срыв переговоров c Украиной
16:50 1341
SOCAR будет торговать и металлами
SOCAR будет торговать и металлами наше поле зрения
14:36 2254
Украинские дроны заменяют солдат на поле боя
Украинские дроны заменяют солдат на поле боя The Economist
15:57 1800
Алиевы в Sea Breezе
Алиевы в Sea Breezе
15:31 3808
Peerstack Academy: образовательные IT-программы Qwasar Silicon Valley теперь в Азербайджане
Peerstack Academy: образовательные IT-программы Qwasar Silicon Valley теперь в Азербайджане
15:20 811
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия
Напряженность в Анкаре. Бомбы замедленного действия наша корреспонденция
13:21 4201
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
Вице-премьер Молдовы в гостях у haqqin.az. Что обсудили в Баку?
04:03 2642
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля
Америка может выйти из переговоров по Украине. Реакция Кремля обновлено 14:04
14:04 5561
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться