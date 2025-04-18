США грозят новому руководству Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Дамаска решительных действий против экстремистов и высылки палестинских боевиков из Сирии в обмен на частичное ослабление санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Администрация Трампа угрожает занять жесткую позицию в отношении нового правительства Сирии под руководством исламистов, выдвигая требования, включающие в себя меры в отношении экстремистов и высылку палестинских боевиков в обмен на ограниченное смягчение санкций, заявили официальные лица США.

Также в материале отмечается, что в последние недели Белый дом разработал директивы, обязывающие власти Сирии обеспечить безопасность запасов химического оружия.

В случае выполнения условий Вашингтон готов рассмотреть возобновление ограниченного исключения из санкций, ранее введенного администрацией Байдена для упрощения доставки гуманитарной помощи в Сирию.