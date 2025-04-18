Хуситы атаковали американские авианосцы

Военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало два авианосца США в Красном и Аравийском морях. Об этом говорится в заявлении движения.

«Мы провели двойную военную операцию, направленную против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson, а также их военных кораблей в Красном и Аравийском морях», - сказано в заявлении.

Отмечается, что это было ответом на бомбежку США нефтяного порта на западе Йемена, в результате чего погибли свыше 70 человек.

При этом военное командование хуситов отметило, что это «первый случай атаки на авианосец Vinson с момента его прибытия в Аравийское море».