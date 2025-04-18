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Страшные последствия наводнений в Азербайджане
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Страшные последствия наводнений в Азербайджане

CША окончательно сливают Украину

17:49 255

США предложили оставить под контролем России территории, которые Москва оккупировала во время войны с Украиной. Об этом говорится в предложениях по прекращению российско-украинской войны, с которыми США выступили во время переговоров во Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Также США предложили смягчить санкции против России и снять с повестки дня стремление Украины вступить в НАТО.

Озвученные предложения позволят «фактически заморозить войну», отмечает агентство. Другие подробности обсуждений источники Bloomberg уточнить отказались, сославшись на конфиденциальный характер переговоров.

17 апреля в Париже США провели несколько встреч с представителями Украины и европейских стран. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог.

Украину на переговорах представили глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Встреча делегаций проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

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