CША окончательно сливают Украину

США предложили оставить под контролем России территории, которые Москва оккупировала во время войны с Украиной. Об этом говорится в предложениях по прекращению российско-украинской войны, с которыми США выступили во время переговоров во Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Также США предложили смягчить санкции против России и снять с повестки дня стремление Украины вступить в НАТО.

Озвученные предложения позволят «фактически заморозить войну», отмечает агентство. Другие подробности обсуждений источники Bloomberg уточнить отказались, сославшись на конфиденциальный характер переговоров.

17 апреля в Париже США провели несколько встреч с представителями Украины и европейских стран. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог.

Украину на переговорах представили глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Встреча делегаций проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона.